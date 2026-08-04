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Путин подписал закон о запрете строительства в зонах с риском подтопления - РИА Новости, 04.08.2026
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17:49 04.08.2026
Путин подписал закон о запрете строительства в зонах с риском подтопления

Путин подписал закон о запрете строительства в зонах с риском затопления

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий строительство объектов капитального строительства в зонах, подверженных затоплению и подтоплению.
  • Инженерную защиту территорий теперь будут осуществлять органы государственной власти РФ и субъектов РФ, а также органы местного самоуправления, а правообладатели земельных участков будут обязаны обеспечивать инженерную защиту в границах своих участков.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства в зонах, подверженных затоплению и подтоплению, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятый закон вводит прямой запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства (за исключением осуществления инженерной защиты) в зонах, подверженных затоплению и подтоплению
Документом уточняется перечень органов, ответственных за инженерную защиту территорий. Теперь она будет осуществляться органами государственной власти РФ и субъектов РФ, а также органами местного самоуправления в области градостроительной деятельности по месту расположения территорий, подверженных негативному воздействию вод. При этом правообладатели земельных участков будут обязаны обеспечивать инженерную защиту в границах предоставленных им участков.
Помимо этого, органы власти в области водных отношений с 1 января 2027 года будут утверждать методику определения вреда от негативного воздействия вод, причиненного территориям и объектам, а также методику оценки эффективности мероприятий по предотвращению такого воздействия и ликвидации его последствий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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