Путин подписал закон о запрете строительства в зонах с риском подтопления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий строительство объектов капитального строительства в зонах, подверженных затоплению и подтоплению.
- Инженерную защиту территорий теперь будут осуществлять органы государственной власти РФ и субъектов РФ, а также органы местного самоуправления, а правообладатели земельных участков будут обязаны обеспечивать инженерную защиту в границах своих участков.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства в зонах, подверженных затоплению и подтоплению, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятый закон вводит прямой запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства (за исключением осуществления инженерной защиты) в зонах, подверженных затоплению и подтоплению
Документом уточняется перечень органов, ответственных за инженерную защиту территорий. Теперь она будет осуществляться органами государственной власти РФ и субъектов РФ, а также органами местного самоуправления в области градостроительной деятельности по месту расположения территорий, подверженных негативному воздействию вод. При этом правообладатели земельных участков будут обязаны обеспечивать инженерную защиту в границах предоставленных им участков.
Помимо этого, органы власти в области водных отношений с 1 января 2027 года будут утверждать методику определения вреда от негативного воздействия вод, причиненного территориям и объектам, а также методику оценки эффективности мероприятий по предотвращению такого воздействия и ликвидации его последствий.