Путин подписал закон о запрете строительства в зонах с риском подтопления

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства в зонах, подверженных затоплению и подтоплению, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Принятый закон вводит прямой запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства (за исключением осуществления инженерной защиты) в зонах, подверженных затоплению и подтоплению

Помимо этого, органы власти в области водных отношений с 1 января 2027 года будут утверждать методику определения вреда от негативного воздействия вод, причиненного территориям и объектам, а также методику оценки эффективности мероприятий по предотвращению такого воздействия и ликвидации его последствий.