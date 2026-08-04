Путин подписал закон о праве регионов подключать школы к интернету

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон о праве региональных властей подключать муниципальные школы к государственным и другим информационным системам, а также к интернету.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве региональных властей подключать муниципальные школы к государственным, местным и другим информационным системам, а также к интернету, соответствующий Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве региональных властей подключать муниципальные школы к государственным, местным и другим информационным системам, а также к интернету, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, региональные власти теперь имеют право обеспечивать школы доступом к государственным, муниципальным и другим информационным системам, а также к интернету.

В сопроводительных документах уточняется, что доступ к интернету для муниципальных школ относился к компетенции органов местного самоуправления, но на региональном уровне отсутствовала правовая база, которая бы это регулировала.