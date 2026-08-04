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Путин подписал закон о праве регионов подключать школы к интернету - РИА Новости, 04.08.2026
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17:44 04.08.2026
Путин подписал закон о праве регионов подключать школы к интернету

Путин подписал закон о праве региональных властей подключать школы к интернету

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о праве региональных властей подключать муниципальные школы к государственным и другим информационным системам, а также к интернету.
  • Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве региональных властей подключать муниципальные школы к государственным, местным и другим информационным системам, а также к интернету, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, региональные власти теперь имеют право обеспечивать школы доступом к государственным, муниципальным и другим информационным системам, а также к интернету.
В сопроводительных документах уточняется, что доступ к интернету для муниципальных школ относился к компетенции органов местного самоуправления, но на региональном уровне отсутствовала правовая база, которая бы это регулировала.
Дата вступления закона в силу синхронизируется с началом учебного года - с 1 сентября 2026 года.
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