Путин подписал закон о праве регионов подключать школы к интернету

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал закон о праве региональных властей подключать муниципальные школы к государственным и другим информационным системам, а также к интернету.
- Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве региональных властей подключать муниципальные школы к государственным, местным и другим информационным системам, а также к интернету, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, региональные власти теперь имеют право обеспечивать школы доступом к государственным, муниципальным и другим информационным системам, а также к интернету.
В сопроводительных документах уточняется, что доступ к интернету для муниципальных школ относился к компетенции органов местного самоуправления, но на региональном уровне отсутствовала правовая база, которая бы это регулировала.
Дата вступления закона в силу синхронизируется с началом учебного года - с 1 сентября 2026 года.