Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета НДС в ряде случаев, когда обязанность его уплаты возникла из-за изменений налогового законодательства после заключения договора между поставщиком и покупателем.

Новый закон вносит изменения в статьи 166 и 168 Налогового кодекса, направленные на устранение пробела в ситуации, когда поставщик становится плательщиком НДС после заключения договора, а покупатель не имеет права на вычет НДС.

Налог на добавленную стоимость в описанной ситуации будет исчисляться поставщиком расчетным методом — внутри зафиксированной в договоре цены с использованием расчетных ставок — при условии, что стороны не изменили цену в договоре либо не предусмотрели в нем условия об урегулировании подобной ситуации.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок расчета НДС в ряде случаев, когда обязанность его уплаты возникла из-за изменений налогового законодательства после заключения договора между поставщиком и покупателем, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ касается случаев, когда из-за таких изменений у поставщика возникает обязанность уплатить НДС уже после заключения договора (например, при отмене льготы), а покупатель при этом не может принять этот налог к вычету. Он разработан в целях реализации постановления Конституционного суда РФ

Сейчас при реализации товаров, работ, услуг, передаче имущественных прав поставщик дополнительно к их цене (тарифу) обязан предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму НДС. А в случаях, когда после заключения договора из-за изменений налогового законодательства у поставщика возникает обязанность по уплате НДС, он вправе взыскать его с покупателя.

Однако неурегулированным оставался момент, когда в подобной ситуации у самого покупателя отсутствует возможность принять соответствующие суммы налога к вычету для компенсации перелагаемых на него потерь (например, при применении специального налогового режима). Новый закон вносит изменения в статьи 166 и 168 Налогового кодекса, направленные на устранение этого пробела.

Теперь в случае, если поставщик в силу изменения налогового законодательства становится плательщиком НДС после заключения договора, а покупатель не имеет права на вычет НДС, налог на добавленную стоимость будет исчисляться поставщиком расчетным методом - внутри зафиксированной в договоре цены с использованием расчетных ставок - при условии, что стороны не изменили цену в договоре либо не предусмотрели в нем условия об урегулировании подобной ситуации.