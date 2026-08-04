Путин поблагодарил президента Бразилии за дипломатическую помощь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве за стремлением Бразилии помочь в политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве за стремление помочь в политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта", - говорится в сообщении.