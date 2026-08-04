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Путин поблагодарил президента Бразилии за дипломатическую помощь - РИА Новости, 04.08.2026
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17:38 04.08.2026 (обновлено: 17:46 04.08.2026)
Путин поблагодарил президента Бразилии за дипломатическую помощь

Путин поблагодарил Лулу да Сильву за помощь в решении украинского конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве за стремлением Бразилии помочь в политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве за стремление помочь в политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта", - говорится в сообщении.
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