Путин и президент Бразилии обсудили укрепление отношений между странами

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в ходе телефонного разговора обсудили укрепление отношений стран в различных областях, особое внимание будет уделено расширению торговли, сообщает пресс-служба Кремля.