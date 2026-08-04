Путин и президент Бразилии обсудили укрепление отношений между странами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обсудили укрепление отношений стран в различных областях.
- Особое внимание будет уделено расширению и диверсификации взаимной торговли.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в ходе телефонного разговора обсудили укрепление отношений стран в различных областях, особое внимание будет уделено расширению торговли, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных областях, в том числе с учетом итогов прошедшего в Бразилиа в начале этого года заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня и других контактов. Особое внимание будет уделено расширению и диверсификации взаимной торговли", - говорится в сообщении.