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Путин и президент Бразилии обсудили укрепление отношений между странами - РИА Новости, 04.08.2026
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17:35 04.08.2026 (обновлено: 17:40 04.08.2026)
Путин и президент Бразилии обсудили укрепление отношений между странами

Путин и Лула да Силва обсудили укрепление отношений между Россией и Бразилией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обсудили укрепление отношений стран в различных областях.
  • Особое внимание будет уделено расширению и диверсификации взаимной торговли.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в ходе телефонного разговора обсудили укрепление отношений стран в различных областях, особое внимание будет уделено расширению торговли, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных областях, в том числе с учетом итогов прошедшего в Бразилиа в начале этого года заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня и других контактов. Особое внимание будет уделено расширению и диверсификации взаимной торговли", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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