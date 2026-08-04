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Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 04.08.2026
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17:33 04.08.2026 (обновлено: 17:42 04.08.2026)

Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой актуальные международные проблемы.
  • В ходе разговора обсуждалась ситуация вокруг Украины.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой актуальные международные проблемы, включая ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Проведен обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении.
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