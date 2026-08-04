Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой актуальные международные проблемы.
- В ходе разговора обсуждалась ситуация вокруг Украины.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой актуальные международные проблемы, включая ситуацию вокруг Украины, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Проведен обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - говорится в сообщении.