Россия ратифицировал соглашение с Абхазией о содействии в развитии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2026–2030 годы.
- Соглашение подписано в Москве 27 декабря 2025 года для совершенствования социально-экономического сотрудничества между Россией и Абхазией.
- Финансовая помощь может быть направлена на сотрудничество в области образования, молодежной политики, культурного обмена и туризма, а также на повышение социальных гарантий сотрудников некоторых государственных служб Абхазии.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Абхазией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития республики на 2026-2030 годы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Предусматривается, что средства финансовой помощи могут быть направлены на сотрудничество в области образования, молодежной политики и воспитания детей, культурного обмена и туризма, а также на повышение денежного довольствия и социальных гарантий сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, прокуратуры республики и государственной службы охраны Абхазии.
Также устанавливается, что ответственность за предоставление положенных лекарств россиянам, постоянно проживающим в Абхазии, возлагается на местные органы власти.