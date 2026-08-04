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Путин подписал закон, регулирующий регистрацию детей, рожденных с ВРТ - РИА Новости, 04.08.2026
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17:27 04.08.2026
Путин подписал закон, регулирующий регистрацию детей, рожденных с ВРТ

Путин подписал закон о регистрации детей, рожденных с ЭКО, в случае гибели отца

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий порядок регистрации рождения детей, рожденных после смерти отца с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
  • Внесены изменения в закон «Об актах гражданского состояния», уточняющие перечень документов для регистрации рождения ребенка с использованием ВРТ и порядок записи фамилии, имени и отчества такого ребенка.
  • Для регистрации рождения ребенка, рожденного с применением ВРТ, необходимо представить справку из медучреждения, нотариально заверенное согласие супруга на запись его отцом и на присвоение ребенку имени и фамилии.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому, согласно которому, если после смерти отца его ребенок родился с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), факт его рождения подтверждаются справкой из медучреждения об использовании биоматериала супруга, нотариально заверенным согласием супруга быть записанным отцом, а также его согласием на присвоение ребенку имени и фамилии.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Принятым документом вносятся изменения в закон "Об актах гражданского состояния", уточняющие перечень документов, которые представляются при подаче заявления о рождении ребенка, в случае его рождения с использованием ВРТ, а также порядок записи фамилии, имени и отчества ребенка при государственной регистрации рождения ребенка, рожденного с применением таких технологий.
Предусматривается, что одновременно с подачей заявления о рождении ребенка должны быть представлены документ, выданный медицинской организацией, осуществлявшей применение ВРТ, и подтверждающий использование биологического материала супруга матери ребенка при применении ВРТ, нотариально удостоверенные согласие супруга матери ребенка на то, чтобы быть записанным отцом ребенка в книге записей рождений, и согласие супруга матери ребенка на присвоение ребенку имени и фамилии либо на присвоение ребенку имени и фамилии по выбору матери ребенка.
Кроме того, сведения об отце ребенка будут вноситься в запись акта о рождении ребенка на основании свидетельства о заключении брака родителей, указанных документа, выданного медицинской организацией, и нотариально удостоверенного согласия супруга матери ребенка.
Уточняется, что выбор отцом имени и фамилии ребенка будет подтверждаться нотариально удостоверенным согласием супруга матери ребенка на присвоение ребенку имени и фамилии либо на присвоение ребенку имени и фамилии по выбору матери ребенка.
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