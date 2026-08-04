Путин подписал закон о продлении регистрации медицинских изделий в ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, который продлевает переходный период для регистрации медицинских изделий в странах ЕАЭС.
- Документ подписан 29 декабря 2025 года и временно применяется с 9 января 2026 года.
- Переходный период продлен до 31 декабря 2027 года, и в это время можно будет подавать заявления об экспертизе или регистрации медицинских изделий по национальным правилам.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, продлевающего переходный период для регистрации медицинских изделий в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как подчеркивалось в сопроводительных документах, это связано с тем, что общий рынок медицинских изделий на территории ЕАЭС пока не заработал в полной мере, в частности, остаются нерешенные вопросы его функционирования. Таким образом, сохранение национальных правил регистрации необходимо, чтобы системы здравоохранения стран союза могли своевременно получать нужные медицинские изделия, что особенно важно в текущих экономических условиях.
Протокол устанавливает ограничивающую дату - до 31 декабря 2027 года, до этого срока можно будет подать заявление об экспертизе или регистрации медицинского изделия по национальным правилам.
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