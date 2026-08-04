Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о правовом регулировании ЭКО после смерти супруга - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 04.08.2026

Путин подписал закон о правовом регулировании ЭКО после смерти супруга

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон о праве мужчины при жизни дать нотариально удостоверенное согласие быть записанным отцом ребенка, который может родиться после его смерти с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
  • Отцовство будет удостоверяться записью о заключении брака, нотариально удостоверенным согласием супруга быть записанным отцом ребенка и документом, выданным медицинской организацией.
  • Выбор отцом имени и фамилии ребенка, рожденного таким образом, подтверждается нотариально удостоверенным согласием супруга матери ребенка либо его согласием на присвоение ребенку имени и фамилии по выбору матери.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве мужчины при жизни дать нотариально удостоверенное согласие быть записанным отцом ребенка, который может родиться после его смерти с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятым законом вносятся изменения в Семейный кодекс, предусматривающие, что мужчина может при жизни дать нотариально удостоверенное согласие быть записанным отцом ребенка, который может родиться после его смерти с применением ВРТ.
В этом случае отцовство будет удостоверяться записью о заключении брака, нотариально удостоверенным согласием супруга быть записанным отцом ребенка и документом, выданным медицинской организацией, подтверждающим использование в этом случае биологического материала супруга при применении ВРТ.
Кроме того, устанавливается, что выбор отцом имени и фамилии ребенка, рожденного таким образом, подтверждается нотариально удостоверенным согласием супруга матери ребенка либо его согласием на присвоение ребенку имени и фамилии по выбору матери.
В Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для ветеранов боевых действий
23 июля, 14:16
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала