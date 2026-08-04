Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров.

ФНС получит полномочия предоставлять соответствующим органам информацию для оценки и анализа динамики и факторов формирования цен на продукты.

Также подписан закон, распространяющий режим налоговой тайны на сведения, которые ФНС будет передавать федеральным органам.

За его нарушение предусмотрена ответственность.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал Президент Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров — от производителя до магазина.

Документ вносит поправки в закон об основах госрегулирования торговой деятельности. Это поможет федеральным органам власти своевременно выявлять резкий рост цен на продукты и анализировать его причины.

Правительство должно определить список ведомств, которые смогут получать сведения, в том числе составляющие налоговую тайну. Предоставлять их будет Федеральная налоговая служба. Речь идет о производителях, поставщиках и продавцах продуктов, сделках между ними, ценах и объемах продаж, а также о доходах, расходах и прибыли. На основе этих данных уполномоченные органы будут анализировать динамику и факторы формирования цен на продовольствие.

Мониторинг будет касаться товаров и услуг, которые включены в ежемесячный расчет индекса потребительских цен. Список конкретных продуктов также определит правительство.

Одновременно глава государства подписал и сопутствующий закон, распространяющий режим налоговой тайны на сведения, которые ФНС будет передавать ведомствам. Он запрещает разглашать эти данные, устанавливает требования по их хранению и определяет ответственность за нарушение.

По словам заместителя председателя думского комитета по бюджету и налогам Каплана Панеша, налоговая тайна защищает предпринимателей от недобросовестной конкуренции и утечки коммерчески важных данных. За нарушение этого режима грозит ответственность вплоть до уголовной. Нововведение даст государству инструмент контроля, а бизнесу — гарантию, что он не будет использоваться во вред.