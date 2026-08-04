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Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты - РИА Новости, 04.08.2026
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16:06 04.08.2026 (обновлено: 19:28 04.08.2026)
Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров.
  • ФНС получит полномочия предоставлять соответствующим органам информацию для оценки и анализа динамики и факторов формирования цен на продукты.
  • Также подписан закон, распространяющий режим налоговой тайны на сведения, которые ФНС будет передавать федеральным органам.
  • За его нарушение предусмотрена ответственность.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров — от производителя до магазина.
Документ вносит поправки в закон об основах госрегулирования торговой деятельности. Это поможет федеральным органам власти своевременно выявлять резкий рост цен на продукты и анализировать его причины.
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Правительство должно определить список ведомств, которые смогут получать сведения, в том числе составляющие налоговую тайну. Предоставлять их будет Федеральная налоговая служба. Речь идет о производителях, поставщиках и продавцах продуктов, сделках между ними, ценах и объемах продаж, а также о доходах, расходах и прибыли. На основе этих данных уполномоченные органы будут анализировать динамику и факторы формирования цен на продовольствие.
Мониторинг будет касаться товаров и услуг, которые включены в ежемесячный расчет индекса потребительских цен. Список конкретных продуктов также определит правительство.
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Одновременно глава государства подписал и сопутствующий закон, распространяющий режим налоговой тайны на сведения, которые ФНС будет передавать ведомствам. Он запрещает разглашать эти данные, устанавливает требования по их хранению и определяет ответственность за нарушение.
По словам заместителя председателя думского комитета по бюджету и налогам Каплана Панеша, налоговая тайна защищает предпринимателей от недобросовестной конкуренции и утечки коммерчески важных данных. За нарушение этого режима грозит ответственность вплоть до уголовной. Нововведение даст государству инструмент контроля, а бизнесу — гарантию, что он не будет использоваться во вред.
Оба закона вступят в силу с 1 января 2027 года.
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