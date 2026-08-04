Глава "Алросы" пригласил Путина запустить гидроагрегат на Светлинской ГЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор "Алросы" Павел Маринычев пригласил Владимира Путина дать старт новому гидроагрегату №4 на Светлинской ГЭС в рамках Восточного экономического форума в сентябре.
- Запуск гидроагрегата №4 позволит нарастить мощности Светлинской ГЭС (Вилюйская ГЭС-3) на 104 МВт.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Гендиректор "Алросы" Павел Маринычев пригласил президента России Владимира Путина дать старт новому гидроагрегату №4 на Светлинской ГЭС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре.
"В этом году, в сентябре, мы введем гидроагрегат № 4 на нашей гидроэлектростанции", - сказал Маринычев в ходе встречи с главой государства.
"Светлинская ГЭС. Это достаточно крупный тоже для нас проект. Мы нарастим мощности ГЭС сразу на 104 МВт, и, Владимир Владимирович, если у Вас будет такая возможность, мы сочли бы за честь, если Вы дадите старт работе этого гидроагрегата в рамках Восточного экономического форума. Если позволит, конечно, график", - добавил он.
Светлинская ГЭС (Вилюйская ГЭС-3) находится на реке Вилюй в Якутии, у поселка Светлый.