Рейтинг@Mail.ru
Глава "Алросы" пригласил Путина запустить гидроагрегат на Светлинской ГЭС - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 04.08.2026
Глава "Алросы" пригласил Путина запустить гидроагрегат на Светлинской ГЭС

Маринычев пригласил Путина дать старт новому гидроагрегату на Светлинской ГЭС

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании Алроса Павел Маринычев во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор "Алросы" Павел Маринычев пригласил Владимира Путина дать старт новому гидроагрегату №4 на Светлинской ГЭС в рамках Восточного экономического форума в сентябре.
  • Запуск гидроагрегата №4 позволит нарастить мощности Светлинской ГЭС (Вилюйская ГЭС-3) на 104 МВт.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Гендиректор "Алросы" Павел Маринычев пригласил президента России Владимира Путина дать старт новому гидроагрегату №4 на Светлинской ГЭС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре.
"В этом году, в сентябре, мы введем гидроагрегат № 4 на нашей гидроэлектростанции", - сказал Маринычев в ходе встречи с главой государства.
"Светлинская ГЭС. Это достаточно крупный тоже для нас проект. Мы нарастим мощности ГЭС сразу на 104 МВт, и, Владимир Владимирович, если у Вас будет такая возможность, мы сочли бы за честь, если Вы дадите старт работе этого гидроагрегата в рамках Восточного экономического форума. Если позволит, конечно, график", - добавил он.
Светлинская ГЭС (Вилюйская ГЭС-3) находится на реке Вилюй в Якутии, у поселка Светлый.
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в миллиард карат
Вчера, 14:30
 
РоссияПавел МаринычевВладимир ПутинАлроса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала