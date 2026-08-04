Глава "Алросы" пригласил Путина запустить гидроагрегат на Светлинской ГЭС

"Светлинская ГЭС. Это достаточно крупный тоже для нас проект. Мы нарастим мощности ГЭС сразу на 104 МВт, и, Владимир Владимирович, если у Вас будет такая возможность, мы сочли бы за честь, если Вы дадите старт работе этого гидроагрегата в рамках Восточного экономического форума. Если позволит, конечно, график", - добавил он.