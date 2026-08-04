Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в миллиард карат - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 04.08.2026 (обновлено: 14:32 04.08.2026)
Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в миллиард карат

Путин: у "Алросы" примерно 50 процентов от общемировых запасов алмазов

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса"
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов «Алросы» в 1 миллиард карат.
  • По словам Путина, запасы «Алросы» составляют примерно половину от общемировых запасов алмазов, а доля компании в мировой добыче составляет примерно треть в каратах.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в 1 миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов.
Глава государства во вторник провел встречу с гендиректором "Алросы" Павлом Маринычевым.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Стоимость экспорта алмазов странами ЕС снизилась на 26 процентов
30 июня, 11:14
"У вас запасы - один миллиард карат. Это примерно 50 процентов от общемировых запасов алмазов", - отметил Путин.
Он также обратил внимание, что доля компании в мировой добыче составляет примерно треть в каратах.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В прошлом году компания сократила добычу на 10% - до 29,8 миллиона каратов. По итогам текущего года "Алроса" планирует добыть 25-26 миллионов каратов алмазов.
Крупнейший ювелирный алмаз в России 80 лет Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В "Алросе" подсчитали, на сколько лет России хватит запасов алмазов
7 апреля, 00:55
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПавел МаринычевАлроса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала