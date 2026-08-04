Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в миллиард карат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов «Алросы» в 1 миллиард карат.
- По словам Путина, запасы «Алросы» составляют примерно половину от общемировых запасов алмазов, а доля компании в мировой добыче составляет примерно треть в каратах.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в 1 миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов.
Глава государства во вторник провел встречу с гендиректором "Алросы" Павлом Маринычевым.
"У вас запасы - один миллиард карат. Это примерно 50 процентов от общемировых запасов алмазов", - отметил Путин.
Он также обратил внимание, что доля компании в мировой добыче составляет примерно треть в каратах.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В прошлом году компания сократила добычу на 10% - до 29,8 миллиона каратов. По итогам текущего года "Алроса" планирует добыть 25-26 миллионов каратов алмазов.