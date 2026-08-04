Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в миллиард карат

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов «Алросы» в 1 миллиард карат.

По словам Путина, запасы «Алросы» составляют примерно половину от общемировых запасов алмазов, а доля компании в мировой добыче составляет примерно треть в каратах.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в 1 миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов.

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"У вас запасы - один миллиард карат. Это примерно 50 процентов от общемировых запасов алмазов", - отметил Путин.

Он также обратил внимание, что доля компании в мировой добыче составляет примерно треть в каратах.