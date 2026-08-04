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Путин провел встречу с главой компании "Алроса" Маринычевым - РИА Новости, 04.08.2026
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14:12 04.08.2026 (обновлено: 14:19 04.08.2026)
Путин провел встречу с главой компании "Алроса" Маринычевым

Путин провел встречу с генеральным директором "Алросы" Маринычевым

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором «Алросы» Павлом Маринычевым.
  • Глава государства отмечал, что «Алроса» стала единственной алмазодобывающей компанией в мире, которая по итогам прошлого года получила прибыль, несмотря на санкции.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с генеральным директором "Алросы" Павлом Маринычевым.
В июле глава государства принимал с докладом главу Якутии Айсена Николаева. Он отмечал, что несмотря на все санкции, "Алроса" стала единственной алмазодобывающей компанией в мире, которая по итогам прошлого года получила прибыль.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В прошлом году компания сократила добычу на 10% - до 29,8 миллиона каратов. По итогам ткущего года "Алроса" планирует добыть 25-26 миллионов каратов алмазов.
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