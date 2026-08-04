Путин провел встречу с главой компании "Алроса" Маринычевым

"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В прошлом году компания сократила добычу на 10% - до 29,8 миллиона каратов. По итогам ткущего года "Алроса" планирует добыть 25-26 миллионов каратов алмазов.