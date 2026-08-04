Путин подписал закон об упрощении закупочных процедур для регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов.

Закон допускает замену закупаемого товара на продукцию с аналогичными или улучшенными характеристиками и изменение страны происхождения товара при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров.

Порог начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронного запроса котировок повышается до 20 миллионов с 10 миллионов рублей до конца 2027 года, а с 1 января 2027 года до 30 миллионов с 20 миллионов рублей повышается лимит начальной (максимальной) цены контракта при закупках у субъектов малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон допускает замену закупаемого товара на продукцию с аналогичными или улучшенными характеристиками и изменение страны происхождения товара при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров. А в отношении однородных или идентичных товаров со дня официального опубликования закона разрешается заключать несколько контрактов с одним и тем же поставщиком. Причем это изменение распространится и на возникшие ранее правоотношения.

Для контрактов с неопределенным объемом (когда количество товара изначально неизвестно) разрешается соразмерное изменение цены и объема контракта в пределах 10%. А для непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения в сельских населенных пунктах разрешается заключать контракты с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей без ограничения годового объема закупок 50 миллионами рублей.

При закупках лекарственных средств заказчик сможет не просто описывать объект закупки, но и указывать наименование лекарственных препаратов. Это облегчит процесс закупки и позволит сделать ее более адресной с точки зрения самого пациента и его лечения, поясняла журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина

Кроме того, до конца 2027 года порог начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронного запроса котировок повышается до 20 миллионов с 10 миллионов рублей. Это, согласно сопроводительным документам, позволит проводить закупки в упрощенном порядке в кратчайшие сроки.

С 1 января 2027 года до 30 миллионов с 20 миллионов рублей повышается лимит начальной (максимальной) цены контракта при закупках у субъектов малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. А срок согласования контракта с единственным поставщиком с контрольным органом в сфере госзакупок сокращается с 8 до 5 рабочих дней.

Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок.