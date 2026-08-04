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Путин подписал закон об упрощенной регистрации машин в новых регионах - РИА Новости, 04.08.2026
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14:02 04.08.2026
Путин подписал закон об упрощенной регистрации машин в новых регионах

Путин подписал закон, упрощающий регистрацию машин в новых регионах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
  • Закон продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, выданных до воссоединения, которые являются основанием для регистрации прав на недвижимость в новых регионах.
  • Муниципальным служащим в новых регионах, достигшим 70 лет, можно будет неоднократно продлевать срок службы до 1 января 2028 года, но не более чем на один год за раз.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также продлевает сроки действия ряда документов и разрешает продлевать службу пожилых муниципальных чиновников. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Правительство получит право в 2026-2027 годах устанавливать случаи, когда машины, зарегистрированные в новых регионах РФ или на Украине до 31 декабря 2025 года, можно будет поставить на учет без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины. Также для регистрации не потребуются диагностическая карта, таможенные документы и прохождение процедур оценки соответствия техническим требованиям. Паспорт транспортного средства будет выдаваться на бумажном носителе.
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Новые правила распространяются на автомобили, принадлежащие гражданам России, которые постоянно проживают или проживали в новых регионах на момент их вхождения в состав РФ, а также на машины местных юридических лиц. Под упрощенную регистрацию попадут и транспортные средства, обращенные в государственную собственность и впоследствии переданные в казну или государственным организациям.
Кроме того, закон продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, выданных до воссоединения, которые являются основанием для регистрации прав на недвижимость в новых регионах. Ранее этот срок был установлен до 1 июля 2026 года.
Документы об усыновлении, выданные до дня воссоединения, теперь будут действовать бессрочно, а об опеке и попечительстве - в течение года с момента учета сведений о подопечном органом опеки.
Также до 1 января 2028 года муниципальным служащим в новых регионах, достигшим 70 лет, можно будет неоднократно продлевать срок службы, но не более чем на один год за раз. Решение будет принимать представитель нанимателя с согласия самого сотрудника.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Нормы о продлении срока действия документов на недвижимость будут распространяться на отношения, возникшие с 1 июля 2026 года, а обновленные правила по усыновлению и опеке - с 1 марта 2026 года.
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