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Футбольный мяч, которым Путин дал пас в Красноярске, отправят в музей - РИА Новости, 04.08.2026
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00:54 04.08.2026
Футбольный мяч, которым Путин дал пас в Красноярске, отправят в музей

Мяч, которым Путин дал пас в Красноярске, отправят в музей "Движения первых"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин дал пас футбольным мячом юным соведущим церемонии финала конкурса «Большая перемена» в Красноярске.
  • Мяч будет отправлен в музей «Движения первых» как память об этой встрече.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Футбольный мяч, которым президент России Владимир Путин дал пас соведущим церемонии финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске, отправят в музей "Движения первых", сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента реализации конкурса Александра Дрозжачих.
Глава государства в понедельник прилетел в Красноярск. Когда Путин вышел на сцену, он обменялся двумя футбольными пасами с юными соведущими финала всероссийского конкурса "Большая перемена".
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"Мяч уедет в центральный офис "Движения Первых" и будет сохранен, как память об этой легендарной встрече", - рассказала Дрозжачих.
Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для талантливых для детей и подростков. В конкурсе предусмотрено 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами" - от науки и технологий до искусства и творчества.
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