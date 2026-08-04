Футбольный мяч, которым Путин дал пас в Красноярске, отправят в музей

"Мяч уедет в центральный офис "Движения Первых" и будет сохранен, как память об этой легендарной встрече", - рассказала Дрозжачих.

Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для талантливых для детей и подростков. В конкурсе предусмотрено 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами" - от науки и технологий до искусства и творчества.