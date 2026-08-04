Футбольный мяч, которым Путин дал пас в Красноярске, отправят в музей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин дал пас футбольным мячом юным соведущим церемонии финала конкурса «Большая перемена» в Красноярске.
- Мяч будет отправлен в музей «Движения первых» как память об этой встрече.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Футбольный мяч, которым президент России Владимир Путин дал пас соведущим церемонии финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске, отправят в музей "Движения первых", сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента реализации конкурса Александра Дрозжачих.
Глава государства в понедельник прилетел в Красноярск. Когда Путин вышел на сцену, он обменялся двумя футбольными пасами с юными соведущими финала всероссийского конкурса "Большая перемена".
"Мяч уедет в центральный офис "Движения Первых" и будет сохранен, как память об этой легендарной встрече", - рассказала Дрозжачих.
Конкурс "Большая перемена" - самый масштабный проект для талантливых для детей и подростков. В конкурсе предусмотрено 12 направлений, которые организаторы называют "вызовами" - от науки и технологий до искусства и творчества.