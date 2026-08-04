Путин подписал закон о расширении перечня платежей в госинформсистеме

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству расширять перечень платежей, информация о которых должна поступать в ГИС ГМП.

Закон ускоряет обмен данными между банками и Федеральным казначейством, обязывая последнее направлять информацию об уплате платежей в ГИС ГМП в режиме реального времени.

Закон вступает в силу с 1 ноября 2026 года.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству своим актом расширять перечень платежей, информация о которых должна поступать в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), а также ускоряет обмен данными между банками и Федеральным казначейством.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Сейчас в ГИС ГМП размещается информация о платежах за государственные и муниципальные услуги, а также об иных платежах, являющихся источниками доходов бюджетов. Перечень таких платежей может быть расширен только федеральными законами. Принятый документ дает правительству право дополнять этот список своим нормативным актом, согласованным с Центральным банком и Минцифры.

Кроме того, закон обязывает Федеральное казначейство направлять в ГИС ГМП информацию об уплате платежей в режиме реального времени не позднее одного часа после приема к исполнению распоряжения о совершении казначейского платежа. Раньше такой обязанности прописано не было.

Также уточняется, что банкам и другим организациям, через которые производится уплата, не потребуется запрашивать в ГИС ГМП информацию, необходимую для уплаты, если распоряжение о переводе денег составляется на основании данных, ранее полученных из этой системы.