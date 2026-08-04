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Путин подписал закон о расширении перечня платежей в госинформсистеме - РИА Новости, 04.08.2026
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18:00 04.08.2026 (обновлено: 18:01 04.08.2026)

Путин подписал закон о расширении перечня платежей в госинформсистеме

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству расширять перечень платежей, информация о которых должна поступать в ГИС ГМП.
  • Закон ускоряет обмен данными между банками и Федеральным казначейством, обязывая последнее направлять информацию об уплате платежей в ГИС ГМП в режиме реального времени.
  • Закон вступает в силу с 1 ноября 2026 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству своим актом расширять перечень платежей, информация о которых должна поступать в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), а также ускоряет обмен данными между банками и Федеральным казначейством.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Сейчас в ГИС ГМП размещается информация о платежах за государственные и муниципальные услуги, а также об иных платежах, являющихся источниками доходов бюджетов. Перечень таких платежей может быть расширен только федеральными законами. Принятый документ дает правительству право дополнять этот список своим нормативным актом, согласованным с Центральным банком и Минцифры.
Кроме того, закон обязывает Федеральное казначейство направлять в ГИС ГМП информацию об уплате платежей в режиме реального времени не позднее одного часа после приема к исполнению распоряжения о совершении казначейского платежа. Раньше такой обязанности прописано не было.
Также уточняется, что банкам и другим организациям, через которые производится уплата, не потребуется запрашивать в ГИС ГМП информацию, необходимую для уплаты, если распоряжение о переводе денег составляется на основании данных, ранее полученных из этой системы.
Закон вступает в силу с 1 ноября 2026 года.
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