Путин подписал закон о статусе ветеранов для саперов МЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который относит к ветеранам и инвалидам боевых действий саперов МЧС, участвовавших в разминировании в зоне специальной военной операции.
- Статус ветеранов получат военнослужащие и работники спасательных воинских формирований МЧС, сотрудники и работники федеральной противопожарной службы, а также работники профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС, принимавшие участие в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на указанных территориях.
- Если в ходе работ сапер получил ранение, контузию, увечье или заболевание, приведшее к инвалидности, он будет признан инвалидом боевых действий.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который относит к ветеранам и инвалидам боевых действий саперов МЧС, участвовавших в разминировании в зоне специальной военной операции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, статус ветеранов получат военнослужащие и работники спасательных воинских формирований МЧС, сотрудники и работники федеральной противопожарной службы, а также работники профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС.
Для этого они должны были принимать участие в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.
Кроме того, если в ходе этих работ сапер получил ранение, контузию, увечье или заболевание, приведшее к инвалидности, он будет признан инвалидом боевых действий.
Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.