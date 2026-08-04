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Путин подписал закон о статусе ветеранов для саперов МЧС - РИА Новости, 04.08.2026
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17:51 04.08.2026
Путин подписал закон о статусе ветеранов для саперов МЧС

Путин подписал закон о статусе ветеранов для саперов МЧС, работавших в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который относит к ветеранам и инвалидам боевых действий саперов МЧС, участвовавших в разминировании в зоне специальной военной операции.
  • Статус ветеранов получат военнослужащие и работники спасательных воинских формирований МЧС, сотрудники и работники федеральной противопожарной службы, а также работники профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС, принимавшие участие в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на указанных территориях.
  • Если в ходе работ сапер получил ранение, контузию, увечье или заболевание, приведшее к инвалидности, он будет признан инвалидом боевых действий.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который относит к ветеранам и инвалидам боевых действий саперов МЧС, участвовавших в разминировании в зоне специальной военной операции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, статус ветеранов получат военнослужащие и работники спасательных воинских формирований МЧС, сотрудники и работники федеральной противопожарной службы, а также работники профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС.
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Для этого они должны были принимать участие в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.
Кроме того, если в ходе этих работ сапер получил ранение, контузию, увечье или заболевание, приведшее к инвалидности, он будет признан инвалидом боевых действий.
Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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