Путин подписал закон о системе поддержки молодежных НКО

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании системы поддержки детских и молодежных некоммерческих организаций.

Законом вводится новое понятие «некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на реализацию молодежной политики», и закрепляется возможность таких НКО получать информационную, финансовую, имущественную и иную поддержку от властей.

Создается Общероссийский электронный реестр НКО, получающих господдержку, с определением порядка его работы и условий включения и исключения организаций.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании системы поддержки детских и молодежных некоммерческих организаций, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом вводится новое понятие "некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на реализацию молодежной политики". Это любые НКО кроме госучреждений, у которых основным или дополнительным видом деятельности является работа по одному или нескольким направлениям молодежной политики.

Для таких организаций закрепляется возможность получать от федеральных, региональных и местных властей информационную, финансовую, имущественную, консультационную, методическую и иную поддержку.

Финансовая помощь будет предоставляться в виде субсидий и грантов в порядке, установленном бюджетным законодательством. Имущественная поддержка предусматривает передачу государственного или муниципального имущества во владение и пользование на срок менее одного года. Конкретный перечень мер поддержки в регионах будут определять уполномоченные органы власти регионов.

Росмолодежь разработает общие требования к порядку взаимодействия исполнительных органов регионов, местного самоуправления, подведомственных учреждений и других организаций с такими НКО, в том числе по вопросам передачи им имущества.

Также создается Общероссийский электронный реестр таких НКО, а также молодежных и детских общественных объединений, получающих господдержку. Реестр станет частью ФГИС. Правительство РФ определит порядок его работы, состав сведений, а также порядок включения и исключения организаций. Исключить из реестра смогут, в частности, в случае признания организации иноагентом или включения в перечень экстремистов и террористов.