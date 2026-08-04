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Путин и президент Бразилии обсудили Украину и двусторонние отношения - РИА Новости, 04.08.2026
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17:32 04.08.2026 (обновлено: 18:08 04.08.2026)
Путин и президент Бразилии обсудили Украину и двусторонние отношения

Путин и Лула да Силва обсудили Украину и двусторонние отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин обсудил с президентом Бразилии дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях.
  • Лидеры также обменялись мнениями по международным проблемам, включая конфликт на Украине.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой развитие взаимодействия между странами и украинский кризис.
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"Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных областях, в том числе с учетом итогов прошедшего в Бразилиа в начале этого года заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня и других контактов", — сообщила пресс-служба Кремля.
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Отмечается, что особое внимание уделят расширению и диверсификации взаимной торговли.
Лидеры также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины. Путин выразил признательность Луле да Силве за стремление помочь в урегулировании конфликта.
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"Условлено продолжить координацию в ООН и в рамках других многосторонних форматов взаимодействия", — говорится в публикации.
Разговор состоялся по инициативе бразильской стороны.
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