Путин и президент Бразилии обсудили Украину и двусторонние отношения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин обсудил с президентом Бразилии дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях.
- Лидеры также обменялись мнениями по международным проблемам, включая конфликт на Украине.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой развитие взаимодействия между странами и украинский кризис.
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"Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных областях, в том числе с учетом итогов прошедшего в Бразилиа в начале этого года заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня и других контактов", — сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что особое внимание уделят расширению и диверсификации взаимной торговли.
Лидеры также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины. Путин выразил признательность Луле да Силве за стремление помочь в урегулировании конфликта.
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"Условлено продолжить координацию в ООН и в рамках других многосторонних форматов взаимодействия", — говорится в публикации.
Разговор состоялся по инициативе бразильской стороны.
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