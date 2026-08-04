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Пуртов поддержал изменения в законе о закупках для регионов РФ - РИА Новости, 04.08.2026
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22:03 04.08.2026
Пуртов поддержал изменения в законе о закупках для регионов РФ

Кирилл Пуртов поддержал изменения в законе о закупках для российских регионов

© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политикеГлава столичного ДКП Кирилл Пуртов
Глава столичного ДКП Кирилл Пуртов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике
Глава столичного ДКП Кирилл Пуртов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Департамент города Москвы по конкурентной политике (ДКП) полностью поддержал изменения в законе о закупочных процедурах для субъектов РФ, так как они направлены на повышение эффективности контрактной системы, заявил глава столичного ДКП Кирилл Пуртов.
"Мы неизменно выступаем за развитие системы закупок, упрощение процедур как для бизнеса, так и для заказчиков. Расширение возможностей для применения электронного запроса котировок, увеличение ценовых порогов отдельных закупочных процедур и сокращение сроков согласования позволят заказчикам быстрее обеспечивать свои потребности, при этом сохранятся принципы открытости и конкурентности", – приводит пресс-служба столичного ДКП слова Пуртова.
Он отметил, что изменения в законодательстве помогут поставщикам обеспечить более оперативный доступ к закупкам, а регионам – быстрее реализовывать социально значимые и инфраструктурные проекты.
"Кроме того, повышение скорости закупочных процедур происходит при сохранении необходимых механизмов контроля и защиты добросовестной конкуренции. Такой баланс позволяет контрактной системе быть более гибкой и эффективной, не снижая уровня ее прозрачности", – сказал глава департамента.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов.
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Кирилл ПуртовРоссияМосква
 
 
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