В России импортозаместили производство инновационных модулей для протезов

Краткий пересказ от РИА ИИ В РФ создали коленный модуль с микропроцессорным управлением для людей после ампутации бедра, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на учредителя группы компаний "Метиз" Николая Ермалюка, представившего разработку.

Стоимость коленного модуля будет на 20–30 % ниже, чем у иностранных аналогов.

Первая партия изделий уже поставлена в российские протезно-ортопедические центры.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Коленный модуль с микропроцессорным управлением, предназначенный для людей после ампутации бедра, создали в РФ, его стоимость будет на 20-30% ниже, чем у иностранных аналогов, пишет газета Коленный модуль с микропроцессорным управлением, предназначенный для людей после ампутации бедра, создали в РФ, его стоимость будет на 20-30% ниже, чем у иностранных аналогов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на учредителя группы компаний "Метиз" Николая Ермалюка, представившего разработку.

По данным газеты, электронный гидравлический коленный модуль с микропроцессорным управлением - это компонент протеза бедра, анализирующий в реальном времени походку человека. На основе этих данных, как поясняет газета, изделие регулирует силу сопротивления и адаптирует протез под темп и условия ходьбы.

"ГК "Метиз" выпустила коленный модуль с микропроцессорным управлением – одно из первых отечественных медизделий такого типа для людей после ампутации бедра... Предполагается, что стоимость продукта будет на 20–30% ниже цены иностранных аналогов", - пишут "Ведомости" со ссылкой на Ермалюка.

Как рассказал Ермалюк газете, совокупные вложения в разработку изделия и подготовку его производства составили более 400 миллионов рублей, при этом часть затрат покрыли субсидии Минпромторга. Первая партия изделий, по его словам, уже поставлена в российские протезно-ортопедические центры.