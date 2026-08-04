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В России импортозаместили производство инновационных модулей для протезов - РИА Новости, 04.08.2026
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11:59 04.08.2026
В России импортозаместили производство инновационных модулей для протезов

Ведомости: коленный модуль с микропроцессорным управлением создали в РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБионический протез
Бионический протез - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В РФ создали коленный модуль с микропроцессорным управлением для людей после ампутации бедра, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на учредителя группы компаний "Метиз" Николая Ермалюка, представившего разработку.
  • Стоимость коленного модуля будет на 20–30 % ниже, чем у иностранных аналогов.
  • Первая партия изделий уже поставлена в российские протезно-ортопедические центры.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Коленный модуль с микропроцессорным управлением, предназначенный для людей после ампутации бедра, создали в РФ, его стоимость будет на 20-30% ниже, чем у иностранных аналогов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на учредителя группы компаний "Метиз" Николая Ермалюка, представившего разработку.
По данным газеты, электронный гидравлический коленный модуль с микропроцессорным управлением - это компонент протеза бедра, анализирующий в реальном времени походку человека. На основе этих данных, как поясняет газета, изделие регулирует силу сопротивления и адаптирует протез под темп и условия ходьбы.
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"ГК "Метиз" выпустила коленный модуль с микропроцессорным управлением – одно из первых отечественных медизделий такого типа для людей после ампутации бедра... Предполагается, что стоимость продукта будет на 20–30% ниже цены иностранных аналогов", - пишут "Ведомости" со ссылкой на Ермалюка.
Как рассказал Ермалюк газете, совокупные вложения в разработку изделия и подготовку его производства составили более 400 миллионов рублей, при этом часть затрат покрыли субсидии Минпромторга. Первая партия изделий, по его словам, уже поставлена в российские протезно-ортопедические центры.
"После запуска стабильного производства для внутреннего рынка "Метиз" планирует экспортировать продукт. Продвигать новую линейку планируется в странах, где у компании уже есть устойчивые деловые связи и действующие каналы поставок. Конкретный список стран и сроки выхода пока прорабатываются", - добавил учредитель группы.
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