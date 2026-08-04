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В Ивановской области четыре человека пострадали при столкновении двух лодок - РИА Новости, 04.08.2026
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00:35 04.08.2026
В Ивановской области четыре человека пострадали при столкновении двух лодок

После столкновения лодок на Волге под Иваново госпитализировали четырех человек

© Фото : МЧС РоссииОдна из моторных лодок после столкновения на Волге под Иваново
Одна из моторных лодок после столкновения на Волге под Иваново - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : МЧС России
Одна из моторных лодок после столкновения на Волге под Иваново
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе города Юрьевец произошло столкновение двух моторных лодок в 30 метрах от берега реки Волга.
  • Четыре человека (два мужчины и две женщины) госпитализированы в ЦРБ города Кинешма.
БРЯНСК, 4 авг – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в больницу города Кинешма Ивановской области после столкновения двух моторных лодок на Волге в районе города Юрьевец, сообщает региональное МЧС.
"Поздно вечером поступило сообщение о столкновении двух моторных лодок в 30 метрах от берега с последующим наездом одной из них на дамбу (г. Юрьевец, река Волга)… Пострадали четыре человека (два мужчины, две женщины) - госпитализированы в ЦРБ города Кинешма", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что от МЧС России на месте происшествия привлекались семь человек и две единицы техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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ПроисшествияЮрьевецКинешмаИвановская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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