В Ивановской области четыре человека пострадали при столкновении двух лодок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе города Юрьевец произошло столкновение двух моторных лодок в 30 метрах от берега реки Волга.
- Четыре человека (два мужчины и две женщины) госпитализированы в ЦРБ города Кинешма.
БРЯНСК, 4 авг – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в больницу города Кинешма Ивановской области после столкновения двух моторных лодок на Волге в районе города Юрьевец, сообщает региональное МЧС.
"Поздно вечером поступило сообщение о столкновении двух моторных лодок в 30 метрах от берега с последующим наездом одной из них на дамбу (г. Юрьевец, река Волга)… Пострадали четыре человека (два мужчины, две женщины) - госпитализированы в ЦРБ города Кинешма", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что от МЧС России на месте происшествия привлекались семь человек и две единицы техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.