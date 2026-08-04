Рюмин и Королев обсудили инфраструктурные проекты в Тверской области

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и врио губернатора Тверской области Виталий Королев провели рабочую встречу, в ходе которой обсуждалось развитие и модернизация сетевой инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба организации.

Также была рассмотрена подготовка к отопительному сезону и вопросы тарифного регулирования.

"В результате совместной работы, которую мы провели в конце прошлого года, нам удалось намного эффективнее пройти зимний период: количество нарушений на сетях сократилось на 9%, а время их устранения – на 45%. Этот результат стал возможным, благодаря нашим общим усилиям, и в будущем, я надеюсь, станет залогом дальнейшего плодотворного сотрудничества", – цитирует слова Королева сайт правительства Тверской области.

Рюмин отметил, что приоритетом группы " Россети " в Тверской области является повышение надежности инфраструктуры, в том числе в период зимы и других сезонных максимумов нагрузок.

"Кроме того, мы ведем последовательную работу по технологическому присоединению к сетям жилья, агрокомплексов, туристических объектов, промышленности", – приводятся слова Рюмина в телеграм-канале компании.

Гендиректор "Россетей" сказал, что большое внимание уделяется реализуемым на территории региона проектам федерального значения. Среди них – высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) и укрепление межсистемных энергетических связей.

Рюмин подчеркнул, что в 2026 году группа "Россети" инвестирует в инфраструктуру Тверской области около 13 миллиардов рублей, из них порядка 8,8 миллиарда рублей предусмотрено на развитие и модернизацию распределительного сетевого комплекса. Также запланированы мероприятия в магистральных сетях.