Рюмин и Королев обсудили инфраструктурные проекты в Тверской области

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и врио губернатора Тверской области Виталий Королев провели рабочую встречу, в ходе которой обсуждалось развитие и модернизация сетевой инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба организации.
Также была рассмотрена подготовка к отопительному сезону и вопросы тарифного регулирования.
"В результате совместной работы, которую мы провели в конце прошлого года, нам удалось намного эффективнее пройти зимний период: количество нарушений на сетях сократилось на 9%, а время их устранения – на 45%. Этот результат стал возможным, благодаря нашим общим усилиям, и в будущем, я надеюсь, станет залогом дальнейшего плодотворного сотрудничества", – цитирует слова Королева сайт правительства Тверской области.
Рюмин отметил, что приоритетом группы "Россети" в Тверской области является повышение надежности инфраструктуры, в том числе в период зимы и других сезонных максимумов нагрузок.
"Кроме того, мы ведем последовательную работу по технологическому присоединению к сетям жилья, агрокомплексов, туристических объектов, промышленности", – приводятся слова Рюмина в телеграм-канале компании.
Гендиректор "Россетей" сказал, что большое внимание уделяется реализуемым на территории региона проектам федерального значения. Среди них – высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) и укрепление межсистемных энергетических связей.
Рюмин подчеркнул, что в 2026 году группа "Россети" инвестирует в инфраструктуру Тверской области около 13 миллиардов рублей, из них порядка 8,8 миллиарда рублей предусмотрено на развитие и модернизацию распределительного сетевого комплекса. Также запланированы мероприятия в магистральных сетях.
В ходе встречи было отмечено, что годовая ремонтная кампания в электросетях региона, включающая подготовку к отопительному сезону, ведется в соответствии с графиком. В текущем году ее плановый объем превысит 1 миллиард рублей. Предусмотрены расчистка более 3,7 тысячи гектаров трасс воздушных линий электропередачи, замена 12 тысяч изоляторов, ремонт свыше 460 трансформаторов и другие работы.