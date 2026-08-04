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Суд продлил арест бывшего продюсера Газманова - РИА Новости, 04.08.2026
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14:50 04.08.2026
Суд продлил арест бывшего продюсера Газманова

Суд продлил арест экс-продюсера Олега Газманова Филиппа Россы до 6 сентября

© Фото : Филипп Р/VKФилипп Росса
Филипп Росса - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Филипп Р/VK
Филипп Росса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Басманный суд Москвы продлил арест бывшего продюсера народного артиста РФ Олега Газманова Филиппа Россы до 6 сентября.
  • Филипп Росса обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере и нарушении авторских прав.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 6 сентября арест бывшего продюсера народного артиста РФ Олега Газманова Филиппа Россы, обвиняемого в мошенничестве и нарушении авторских прав, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Росса обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также в нарушении авторских и смежных прав (часть 2 статьи 146 УК РФ).
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"Суд постановил… продлить срок содержания под стражей на срок на один месяц… всего до шести месяцев, то есть до 6 сентября… в удовлетворении ходатайств защиты отказать", - огласила решение судья
В ходе заседания защита обвиняемого просила изменит ему меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Кроме того, аналогичное ходатайство было заявлено и Газмановым: в заседании представитель артиста указывал на то, что Росса возместил большую часть ущерба.
Уголовное дело в отношении Россы было возбуждено 5 марта. По данным следствия, он систематически передавал неустановленным лицам произведения Олега Газманова и права на их использование без ведома артиста, чем причинил артисту материальный ущерб и моральный вред.
В июле Мосгорсуд признал законным нахождение Россы под стражей. Тогда в ходе заседания, как передавал корреспондент РИА Новости, Росса заявил, что уже начал выплачивать компенсацию Олегу Газманову, и выразил готовность оказывать содействие следствию.
Как стало известно в ходе заседания, Росса возместил 12 миллионов ущерба артисту. Общий ущерб в настоящий момент оценивается в 17,5 миллионов.
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