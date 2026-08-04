Суд продлил арест бывшего продюсера Газманова

Краткий пересказ от РИА ИИ Басманный суд Москвы продлил арест бывшего продюсера народного артиста РФ Олега Газманова Филиппа Россы до 6 сентября.

Филипп Росса обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере и нарушении авторских прав.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 6 сентября арест бывшего продюсера народного артиста РФ Олега Газманова Филиппа Россы, обвиняемого в мошенничестве и нарушении авторских прав, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Росса обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ ), а также в нарушении авторских и смежных прав (часть 2 статьи 146 УК РФ).

"Суд постановил… продлить срок содержания под стражей на срок на один месяц… всего до шести месяцев, то есть до 6 сентября… в удовлетворении ходатайств защиты отказать", - огласила решение судья

В ходе заседания защита обвиняемого просила изменит ему меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Кроме того, аналогичное ходатайство было заявлено и Газмановым : в заседании представитель артиста указывал на то, что Росса возместил большую часть ущерба.

Уголовное дело в отношении Россы было возбуждено 5 марта. По данным следствия, он систематически передавал неустановленным лицам произведения Олега Газманова и права на их использование без ведома артиста, чем причинил артисту материальный ущерб и моральный вред.

В июле Мосгорсуд признал законным нахождение Россы под стражей. Тогда в ходе заседания, как передавал корреспондент РИА Новости, Росса заявил, что уже начал выплачивать компенсацию Олегу Газманову, и выразил готовность оказывать содействие следствию.