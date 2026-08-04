Борт МЧС вновь вылетел на поиски пропавшего в Приморье вертолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тернейском округе Приморья 21 июня пропала связь с вертолетом Robinson, выполнявшим лесоавиационные работы.
- Для поисков пропавшего вертолета из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Вертолет МЧС со спасателями вновь вылетел на поиски пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморья вертолета Robinson, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Сегодня в целях проведения поисков пропавшего вертолета в Тернейском округе из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту", - говорится в сообщении.
Поиски координируются Росавиацией и проводятся в условиях труднопроходимой, гористой местности.
В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
Росавиация 24 июля сообщала, что поиски решено продолжить с использованием БПЛА. Этим занимаются специалисты добровольческого поисково-спасательного объединения "ЛизаАлерт". Кроме того, в районе поиска остаются сотрудники ГОЧС Приморского края, а также в готовности находятся два вертолета Ми-8.