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Борт МЧС вновь вылетел на поиски пропавшего в Приморье вертолета - РИА Новости, 04.08.2026
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06:50 04.08.2026
Борт МЧС вновь вылетел на поиски пропавшего в Приморье вертолета

Борт МЧС вновь вылетел на поиски пропавшего в Приморье 21 июня вертолета

© Фото : МВД РоссииВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : МВД России
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тернейском округе Приморья 21 июня пропала связь с вертолетом Robinson, выполнявшим лесоавиационные работы.
  • Для поисков пропавшего вертолета из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Вертолет МЧС со спасателями вновь вылетел на поиски пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморья вертолета Robinson, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Сегодня в целях проведения поисков пропавшего вертолета в Тернейском округе из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту", - говорится в сообщении.
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Поиски координируются Росавиацией и проводятся в условиях труднопроходимой, гористой местности.
В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
Росавиация 24 июля сообщала, что поиски решено продолжить с использованием БПЛА. Этим занимаются специалисты добровольческого поисково-спасательного объединения "ЛизаАлерт". Кроме того, в районе поиска остаются сотрудники ГОЧС Приморского края, а также в готовности находятся два вертолета Ми-8.
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ПроисшествияРоссияХабаровскТернейский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ми-8 АМТШ
 
 
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