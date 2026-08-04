Борт МЧС вновь вылетел на поиски пропавшего в Приморье вертолета

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тернейском округе Приморья 21 июня пропала связь с вертолетом Robinson, выполнявшим лесоавиационные работы.

Для поисков пропавшего вертолета из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Вертолет МЧС со спасателями вновь вылетел на поиски пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморья вертолета Robinson, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"Сегодня в целях проведения поисков пропавшего вертолета в Тернейском округе из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту", - говорится в сообщении.

Поиски координируются Росавиацией и проводятся в условиях труднопроходимой, гористой местности.

В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем R-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.