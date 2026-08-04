В Горловке детский сад поврежден из-за атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке в ДНР поврежден детский сад.
- Повреждения получены в результате атаки ВСУ.
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Детский сад получил повреждения в результате атаки ВСУ в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки поврежден детский сад", – написал мэр в своем Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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