В Омской области вынесли приговор подростку за поджог машины полиции

"Продолжая переписку с подстрекателем, подсудимый, выполняя следующее задание, 7 марта 2025 года, осознавая общественную опасность своих действий, совершил поджог автомобиля участкового уполномоченного полиции, за что получил 92 тысячи рублей. Свои действия фигурант для отчета фиксировал на видеокамеру мобильного телефона", - сообщили в пресс-службе.