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В Омской области вынесли приговор подростку за поджог машины полиции - РИА Новости, 04.08.2026
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11:44 04.08.2026
В Омской области вынесли приговор подростку за поджог машины полиции

Подросток из Омской области получил 6 лет колонии за поджог автомобиля МВД

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 17-летнего подростка из Омской области приговорили к шести годам воспитательной колонии за поджог автомобиля участкового полиции.
  • Подросток поджег автомобиль по указанию неизвестного человека, с которым познакомился в соцсетях, за что получил 92 тысячи рублей.
ОМСК, 4 авг - РИА Новости. Семнадцатилетнего подростка из Омской области приговорили к шести годам воспитательной колонии за поджог автомобиля участкового полиции, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Следователи выяснили, что в феврале 2025 года 17-летний житель Полтавского района Омской области искал работу, дав объявление в соцсетях. С ним познакомился неизвестный и предложил ему выполнять преступные поручения за деньги. Сначала за 1200 рублей он нанес дискредитирующую надпись на бетонное ограждение здания в поселке Полтавка. Следующее поручение стало серьезнее.
"Продолжая переписку с подстрекателем, подсудимый, выполняя следующее задание, 7 марта 2025 года, осознавая общественную опасность своих действий, совершил поджог автомобиля участкового уполномоченного полиции, за что получил 92 тысячи рублей. Свои действия фигурант для отчета фиксировал на видеокамеру мобильного телефона", - сообщили в пресс-службе.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ (Совершение террористического акта). Подростка арестовали.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Денежные средства, полученные осужденным за совершение преступных действий, судом конфискованы", - добавили в пресс-службе ведомства.
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