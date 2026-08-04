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Суд вынес приговор жителю Крыма за передачу Киеву данных о военной технике - РИА Новости, 04.08.2026
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10:33 04.08.2026 (обновлено: 10:38 04.08.2026)
Суд вынес приговор жителю Крыма за передачу Киеву данных о военной технике

Жителю Крыма дали 16 лет за передачу Киеву данных о технике ВС на объектах ТЭК

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Феодосии передавал украинской стороне через Telegram фотоматериалы о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.
  • Его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ.
  • Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Житель Феодосии получил 16 лет колонии за сбор и передачу Киеву сведений о военной технике РФ, прикрывавшей от воздушных атак ВСУ объекты ТЭК в Крыму, сообщила пресс-служба УФСБ региона.
Установлено, что 45-летний житель города Феодосии республики Крым посредством мессенджера Telegram инициативно осуществил передачу украинской стороне фотоматериалов, содержащих сведения о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Полученная информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ. Деятельность феодосийца была пресечена сотрудниками ФСБ, он был задержан.
В отношении задержанного было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК РФ.
"Суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, ограничение свободы 1 год 6 месяцев" , - заявили в ведомстве.
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