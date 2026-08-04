Суд вынес приговор жителю Крыма за передачу Киеву данных о военной технике

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Феодосии передавал украинской стороне через Telegram фотоматериалы о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.

Его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Житель Феодосии получил 16 лет колонии за сбор и передачу Киеву сведений о военной технике РФ, прикрывавшей от воздушных атак ВСУ объекты ТЭК в Крыму, сообщила пресс-служба УФСБ региона.

Установлено, что 45-летний житель города Феодосии республики Крым посредством мессенджера Telegram инициативно осуществил передачу украинской стороне фотоматериалов, содержащих сведения о военной технике, задействованной в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Полученная информация использовалась противником для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ. Деятельность феодосийца была пресечена сотрудниками ФСБ, он был задержан.

В отношении задержанного было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК РФ.