Верховный суд признал законным приговор за передачу данных о ПВО Украине

В материалах указано, что мужчина связался с представителями организации "Легион "Свобода России"*. В его телефоне нашли переписку, в которой достигается договоренность об оплате за фотографии и географические координаты одной единицы ПВО, фотография комплекса ПВО с географическими координатами, а также сообщение о создании вооруженной группы с целью сбора разведывательных данных и осуществления диверсий. Онищенко также заявлял о готовности по требованию куратора самостоятельно уничтожить комплекс ПВО, подчеркивается в материалах.