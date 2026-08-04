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Верховный суд признал законным приговор за передачу данных о ПВО Украине - РИА Новости, 04.08.2026
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09:48 04.08.2026
Верховный суд признал законным приговор за передачу данных о ПВО Украине

ВС РФ признал законным приговор за передачу Украине координат и фото систем ПВО

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд РФ признал законным приговор Григорию Онищенко, передавшему Украине координаты и фотографии российского комплекса ПВО.
  • Онищенко был приговорен к 15 с половиной годам лишения свободы, его просьбы о смягчении приговора оставлены без удовлетворения.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор Григорию Онищенко, передавшему Украине координаты и фотографии российского комплекса ПВО, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что мужчина связался с представителями организации "Легион "Свобода России"*. В его телефоне нашли переписку, в которой достигается договоренность об оплате за фотографии и географические координаты одной единицы ПВО, фотография комплекса ПВО с географическими координатами, а также сообщение о создании вооруженной группы с целью сбора разведывательных данных и осуществления диверсий. Онищенко также заявлял о готовности по требованию куратора самостоятельно уничтожить комплекс ПВО, подчеркивается в материалах.
Мужчина с учетом апелляционного определения получил 15 с половиной лет лишения свободы. Он просил Верховный суд РФ о смягчении приговора. Его обвиняли в приготовлении к теракту, пособничестве в совершении преступления террористической направленности и иных преступлениях.
«
"Приговор 2-го Западного окружного военного суда и апелляционное определение Апелляционного военного суда в отношении Онищенко Григория Игоревича оставить без изменения, а кассационные жалобы осужденного и его защитника - без удовлетворения", - цитируется в материалах решение ВС.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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