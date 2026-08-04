Эксперт назвал короткое замыкание основной причиной возгорания автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основной причиной возгорания легковых автомобилей является короткое замыкание в бортовой сети, которое возникает из-за повреждения изоляции или непрофессионального вмешательства в электросистему, рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК "Автодом" Роман Тимашов.
- Второй по распространенности причиной пожара в автомобиле является разгерметизация топливной системы, приводящая к утечкам топлива и технических жидкостей.
- Для предотвращения возгораний рекомендуется регулярно проходить техосмотры, доверять установку дополнительного оборудования сертифицированным специалистам и не использовать открытый огонь для прогрева двигателя.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Большинство возгораний в легковых автомобилях происходит из-за короткого замыкания в бортовой сети, которое возникает при повреждении изоляции или непрофессиональном вмешательстве в электросистему, рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК "Автодом" Роман Тимашов.
"Основной причиной возгорания становится аварийный режим работы электрооборудования, а именно короткое замыкание в бортовой сети. Изоляция проводов со временем пересыхает и трескается, контакты окисляются и ослабевают. Нередко к возгоранию приводит непрофессиональное вмешательство в электросистему, например, при самостоятельной установке сигнализаций, акустических систем или предпусковых подогревателей", - сказал Тимашов "Ленте.ру".
Эксперт рассказал, что влияет на срок службы автомобиля
28 июля, 12:40
По словам эксперта, использование нештатных предохранителей или самодельных нагревателей зимой также повышает риск короткого замыкания. Опасность также представляет и старение резиновых патрубков и шлангов: они трескаются, нарушается герметичность, что может привести к утечкам топлива и технических жидкостей, добавил Тимашов.
"Второй по распространенности причиной является разгерметизация топливной системы. Утечки топлива и технических жидкостей возникают в местах соединений шлангов и магистралей. Капли бензина или масла, попадая на раскаленные части двигателя или выпускного коллектора, мгновенно воспламеняются от малейшей искры", - отметил эксперт.
Чтобы избежать пожара, владельцам стоит регулярно проходить техосмотры и диагностику, следить за герметичностью топливной аппаратуры и целостностью изоляции проводов, порекомендовал Тимашов. Он добавил, что любые работы по установке допоборудования стоит доверять только сертифицированным специалистам.
Эксперт также предупредил, что категорически запрещается использовать открытый огонь для прогрева двигателя, хранить легковоспламеняющиеся предметы под капотом или в салоне. Важно иметь в машине исправный огнетушитель и уметь им пользоваться, заключил специалист.