Эксперт назвал короткое замыкание основной причиной возгорания автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ Основной причиной возгорания легковых автомобилей является короткое замыкание в бортовой сети, которое возникает из-за повреждения изоляции или непрофессионального вмешательства в электросистему, рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК "Автодом" Роман Тимашов.

Второй по распространенности причиной пожара в автомобиле является разгерметизация топливной системы, приводящая к утечкам топлива и технических жидкостей.

Для предотвращения возгораний рекомендуется регулярно проходить техосмотры, доверять установку дополнительного оборудования сертифицированным специалистам и не использовать открытый огонь для прогрева двигателя.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Большинство возгораний в легковых автомобилях происходит из-за короткого замыкания в бортовой сети, которое возникает при повреждении изоляции или непрофессиональном вмешательстве в электросистему, рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК "Автодом" Роман Тимашов.

"Основной причиной возгорания становится аварийный режим работы электрооборудования, а именно короткое замыкание в бортовой сети. Изоляция проводов со временем пересыхает и трескается, контакты окисляются и ослабевают. Нередко к возгоранию приводит непрофессиональное вмешательство в электросистему, например, при самостоятельной установке сигнализаций, акустических систем или предпусковых подогревателей", - сказал Тимашов "Ленте.ру"

По словам эксперта, использование нештатных предохранителей или самодельных нагревателей зимой также повышает риск короткого замыкания. Опасность также представляет и старение резиновых патрубков и шлангов: они трескаются, нарушается герметичность, что может привести к утечкам топлива и технических жидкостей, добавил Тимашов.

"Второй по распространенности причиной является разгерметизация топливной системы. Утечки топлива и технических жидкостей возникают в местах соединений шлангов и магистралей. Капли бензина или масла, попадая на раскаленные части двигателя или выпускного коллектора, мгновенно воспламеняются от малейшей искры", - отметил эксперт.

Чтобы избежать пожара, владельцам стоит регулярно проходить техосмотры и диагностику, следить за герметичностью топливной аппаратуры и целостностью изоляции проводов, порекомендовал Тимашов. Он добавил, что любые работы по установке допоборудования стоит доверять только сертифицированным специалистам.