В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Октябрьский Белгородской области FPV-дрон ВСУ нанес удар по машине, в результате чего мирный житель получил множественные осколочные ранения.
- Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, его переведут в областную клиническую больницу для продолжения лечения.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Мирный житель получил тяжелые ранения после удара дрона ВСУ по автомобилю в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщили оперштаб региона.
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"В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по машине. Мужчина получил множественные осколочные ранения тела. Сотрудники спецназа Росгвардии, прибывшие на место происшествия, оказали ему доврачебную помощь и доставили его в Октябрьскую РБ (районную больницу - ред.)", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Отмечается, что медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, и для продолжения лечения мужчина будет переведен в областную клиническую больницу.
По данным оперштаба, в том же округе в селе Ясные Зори дрон взорвался во дворе частного дома, селе Никольское при атаке FPV-дрона посечены легковой и грузовой автомобили. В селе Архангельское Шебекинского округа в результате детонации дрона повреждены частный дом и техническое сооружение.
"В Валуйском округе в хуторе Леоновка при атаке FPV-дрона посечена кровля частного дома. В хуторе Михайловка дрон атаковал частный дом — пробита крыша. В Борисовском округе в селе Грузское дрон ударил по территории предприятия — поврежден грузовой автомобиль", - уточнили в штабе.
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