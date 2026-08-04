В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Октябрьский Белгородской области FPV-дрон ВСУ нанес удар по машине, в результате чего мирный житель получил множественные осколочные ранения.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, его переведут в областную клиническую больницу для продолжения лечения.

БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Мирный житель получил тяжелые ранения после удара дрона ВСУ по автомобилю в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщили оперштаб региона.

« "В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по машине. Мужчина получил множественные осколочные ранения тела. Сотрудники спецназа Росгвардии, прибывшие на место происшествия, оказали ему доврачебную помощь и доставили его в Октябрьскую РБ (районную больницу - ред.)", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

Отмечается, что медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, и для продолжения лечения мужчина будет переведен в областную клиническую больницу.

По данным оперштаба, в том же округе в селе Ясные Зори дрон взорвался во дворе частного дома, селе Никольское при атаке FPV-дрона посечены легковой и грузовой автомобили. В селе Архангельское Шебекинского округа в результате детонации дрона повреждены частный дом и техническое сооружение.