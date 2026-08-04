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В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 04.08.2026
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12:46 04.08.2026
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Октябрьский Белгородской области FPV-дрон ВСУ нанес удар по машине, в результате чего мирный житель получил множественные осколочные ранения.
  • Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, его переведут в областную клиническую больницу для продолжения лечения.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Мирный житель получил тяжелые ранения после удара дрона ВСУ по автомобилю в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщили оперштаб региона.
«

"В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по машине. Мужчина получил множественные осколочные ранения тела. Сотрудники спецназа Росгвардии, прибывшие на место происшествия, оказали ему доврачебную помощь и доставили его в Октябрьскую РБ (районную больницу - ред.)", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

Отмечается, что медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, и для продолжения лечения мужчина будет переведен в областную клиническую больницу.
По данным оперштаба, в том же округе в селе Ясные Зори дрон взорвался во дворе частного дома, селе Никольское при атаке FPV-дрона посечены легковой и грузовой автомобили. В селе Архангельское Шебекинского округа в результате детонации дрона повреждены частный дом и техническое сооружение.
"В Валуйском округе в хуторе Леоновка при атаке FPV-дрона посечена кровля частного дома. В хуторе Михайловка дрон атаковал частный дом — пробита крыша. В Борисовском округе в селе Грузское дрон ударил по территории предприятия — поврежден грузовой автомобиль", - уточнили в штабе.
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