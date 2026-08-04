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Польша снова подняла истребители из-за полета Ил-20 над Балтикой - РИА Новости, 04.08.2026
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17:26 04.08.2026
Польша снова подняла истребители из-за полета Ил-20 над Балтикой

Косиняк-Камыш: истребители Польши поднимались в воздух из-за российского Ил-20

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой.
  • Российский самолет Ил-20 не нарушал польское воздушное пространство.
  • Минобороны РФ указало, что российские самолеты выполняют полеты в соответствии с международными правилами.
ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой, признав, что тот не нарушал польское воздушное пространство.
В понедельник Косиняк-Камыш сообщал о перехвате российского разведывательного самолета Ил-20 в 60 километрах к северо-западу от Лебы в нейтральных водах над Балтийским морем.
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"Сегодня перед полуднем произошел очередной перехват российского разведывательного самолета Ил-20М. На этот раз дежурная пара наших самолетов перехватила разведывательный самолет в 56 километрах к северо-западу от Кошалина", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
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В миреПольшаБалтийское мореВладислав Косиняк-КамышМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ил-20
 
 
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