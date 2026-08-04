Польша снова подняла истребители из-за полета Ил-20 над Балтикой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой.
- Российский самолет Ил-20 не нарушал польское воздушное пространство.
- Минобороны РФ указало, что российские самолеты выполняют полеты в соответствии с международными правилами.
ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой, признав, что тот не нарушал польское воздушное пространство.
В понедельник Косиняк-Камыш сообщал о перехвате российского разведывательного самолета Ил-20 в 60 километрах к северо-западу от Лебы в нейтральных водах над Балтийским морем.
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"Сегодня перед полуднем произошел очередной перехват российского разведывательного самолета Ил-20М. На этот раз дежурная пара наших самолетов перехватила разведывательный самолет в 56 километрах к северо-западу от Кошалина", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.