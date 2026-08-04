Правительство Польши обвинило Навроцкого в высоких ценах на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Польши обвиняет президента Кароля Навроцкого в высоких ценах на автомобильное топливо.

Президент Польши наложил вето на закон о дополнительном налогообложении сверхприбылей от продажи топлива, инициированный правительством.

ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Правительство Польши обвиняет президента страны Кароля Навроцкого в высоких ценах на автомобильное топливо, следует из слов министра финансов и экономики республики Адама Доманьского.

Недавно сейм Польши принял инициированный правительством закон о дополнительном налогообложении сверхприбылей от продажи топлива. Президент республики наложил на данный закон свое вето. При этом цены на топливо в стране растут на 3-5% в неделю.

"Наше правительство нашло деньги (на меры по снижению розничных цен на топливо – ред.) в огромных, нездоровых прибылях топливных концернах. Если президент Навроцкий хочет вредить экономике, бить по кошелькам поляков, то это катастрофическое решение", - сказал Доманьский.

"Последствия этого решение президента мы сегодня видим на автозаправочных станциях", - добавил он.