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Правительство Польши обвинило Навроцкого в высоких ценах на топливо - РИА Новости, 04.08.2026
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10:54 04.08.2026
Правительство Польши обвинило Навроцкого в высоких ценах на топливо

Польский министр Доманьский обвинил Навроцкого в высоких ценах на бензин

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов Польши в Варшаве
Здание министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание министерства финансов Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Польши обвиняет президента Кароля Навроцкого в высоких ценах на автомобильное топливо.
  • Президент Польши наложил вето на закон о дополнительном налогообложении сверхприбылей от продажи топлива, инициированный правительством.
ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Правительство Польши обвиняет президента страны Кароля Навроцкого в высоких ценах на автомобильное топливо, следует из слов министра финансов и экономики республики Адама Доманьского.
Недавно сейм Польши принял инициированный правительством закон о дополнительном налогообложении сверхприбылей от продажи топлива. Президент республики наложил на данный закон свое вето. При этом цены на топливо в стране растут на 3-5% в неделю.
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"Наше правительство нашло деньги (на меры по снижению розничных цен на топливо – ред.) в огромных, нездоровых прибылях топливных концернах. Если президент Навроцкий хочет вредить экономике, бить по кошелькам поляков, то это катастрофическое решение", - сказал Доманьский.
"Последствия этого решение президента мы сегодня видим на автозаправочных станциях", - добавил он.
Ранее правительство Польши отказалось от дальнейшего ручного регулирования цен на моторное топливо. Премьер-министр Дональд Туск заявлял, что введенные ранее меры поддержки рынка носили исключительно временный характер и будут отменены по мере стабилизации ситуации.
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