"Зло привлекательно". В ЕС рассказали, как будут защищать украинцев

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Михаил Катков. В Польше участились случаи преступлений с участием украинских беженцев. Как правило, местные нападают на приезжих, но бывает и наоборот. Что происходит на восточной окраине ЕС — в материале РИА Новости.

Темные времена

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал сограждан бороться с нападками на украинцев со стороны местного населения и раскритиковал оппозицию за разжигание ненависти.

© AP Photo / Omar Havana Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе © AP Photo / Omar Havana Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе

"Мы должны объявить войну насилию. Я обращаюсь к президенту с просьбой перестать хранить молчание по этому вопросу. Он хвалил фанатские разборки как вид благородной борьбы. Прошу теперь посмотреть, как выглядят эти благородные разборки в исполнении радикалов из Gromada и Bracia Kamraci. Полиция получит мою полную поддержку в борьбе с патологией, бандитизмом и насилием", — заявил Туск.

С этими словами премьер выступил в ответ на сообщения о всплеске насилия в отношении украинских беженцев. По данным газеты Rzeczpospolita, в первом полугодии 2026-го правоохранительные органы зарегистрировали 180 заявлений о нападениях. Это на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2025-го. При этом за весь прошлый год поступило 275 жалоб.

Один из последних громких инцидентов произошел во Вроцлаве. В середине июля трое мужчин избили 20-летнюю украинку и ее 21-летнего спутника. По словам очевидцев, нападавшие были вооружены кастетами и ножами. Девушка получила травму уха и порез шеи, ее спутник отделался сильными ушибами. Поводом для агрессии стал украинский акцент пострадавших.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Президент Польши Кароль Навроцкий © AP Photo / Mindaugas Kulbis Президент Польши Кароль Навроцкий

Силовики уже задержали двух нападавших. Одному 45 лет, другому 27. Им грозит до семи с половиной и пяти лет лишения свободы соответственно. Адвокат обвиняемых утверждает, что они не нацисты и поссорились с украинцами на бытовой почве.

При этом в начале августа уже в Кожухове (городок в 30 километрах от Вроцлава) жертвами польских националистов стали трое украинских беженцев. Повод для драки — прослушивание украинских песен. В связи с этим диппредставительство Украины в Польше призвало сограждан "сохранять спокойствие, не поддаваться возможным провокациям и в случае каких-либо противоправных действий немедленно обращаться в полицию и генконсульство".

Правда, есть случаи нападения и со стороны украинцев. К примеру, все в том же Вроцлаве 18-летний беженец попытался зарезать 30-летнюю женщину. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. По версии полиции, украинец проследил за жертвой до входа в здание, а затем набросился на нее на лестничной клетке.

© Соцсети Конфликт между поляками и украинской парой во Вроцлаве © Соцсети Конфликт между поляками и украинской парой во Вроцлаве

Как бы то ни было, Туск призвал сограждан пресекать нападения на беженцев и раскритиковал президента Кароля Навроцкого за разжигание ненависти. Как известно, ранее Навроцкий критиковал украинцев за прославление Степаны Бандеры, в то время как поляки жертвуют собственным благополучием ради помощи соседям. В частности, президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды республики.

При этом Туск подчеркнул, что для некоторых поляков "зло может выглядеть привлекательнее добра", но оно разрушает репутацию, которую страна нарабатывала десятилетиями. Поэтому, считает премьер, президент должен официально объявить, что нападениям на украинцев не может быть никаких оправданий.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Мужчина с флагом Польши в Варшаве © AP Photo / Czarek Sokolowski Мужчина с флагом Польши в Варшаве

Вместо президента Туску ответил пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лешкевич. Он обвинил премьера в неспособности защитить живущих в стране граждан Украины от агрессии.

"Дональд Туск не справляется с обеспечением безопасности на польских улицах, которые еще несколько лет назад не были свидетелями таких событий. Происходящие акты агрессии — это признак беспомощности правительства", — пояснил Лешкевич в интервью агентству РАР.

Голос народа

Согласно результатам опроса польского центра Opinia24, 36 процентов поляков считают, что отношение местных жителей к украинцам ухудшилось. При этом 52 процента высказались против принятия Киева в ЕС. Кроме того, 44 процента респондентов были за прекращение помощи Украине в связи с ее позицией по Бандере. В то же время 55 процентов опрошенных поддержали решение Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого орла.

© РИА Новости / Стрингер Участники марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, Львов © РИА Новости / Стрингер Участники марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, Львов

В польском Центре диалога имени Юлиуша Мерошевского пришли к выводу, что с 2023-го уровень негативного отношения поляков к украинцам вырос с 17 процентов до 43. С точки зрения социологов, прежде всего это связано с усталостью населения от продолжения боевых действий и подозрениями, что средства, выделяемые Польшей на помощь беженцам, расходуются нерационально.

В то же время Центр исследований миграции Варшавского университета опубликовал отчет, где сказано, что почти 75 процентов украинцев рассчитывают на долгосрочное проживание в Польше. Из них 44 процента надеются остаться хотя бы на несколько лет. Это в два раза больше, чем в 2022-м. Еще 23 процента пока не определились со сроками. Вместе с тем лишь 13 процентов украинцев готовы назвать Польшу своим новым домом.

© AP Photo / Sergei Grits Граждане Украины на границе с Польшей © AP Photo / Sergei Grits Граждане Украины на границе с Польшей

Также специалисты отмечают, что у 83 процентов украинских беженцев в Польше есть постоянная работа. Из них 57 процентов работают на полной ставке по трудовому договору. Правда, 45 процентов трудоустроились не по профессии. Кроме того, только 18 процентов респондентов рассказали, что получают больше средней по стране зарплаты в 9,4 тысячи злотых (почти 200 тысяч рублей). В основном такие деньги зарабатывают в логистике. Доход около 40 процентов приезжих — до пяти тысяч злотых (около 106 тысяч рублей). Для сравнения: на Украине средняя зарплата — около 30,3 тысячи гривен (54 тысячи рублей).

В гостях лучше

Политолог Александр Дудчак отмечает, что поляки издавна не любят украинцев, однако согласны были скрывать свои чувства из-за щедрого финансирования со стороны ЕС. В последнее время оно начало сокращаться, поэтому власти Польши и тем более рядовые граждане все громче заявляют о себе.

© Кадр видео из соцсетей Очередь на пункте пропуска с Польшей © Кадр видео из соцсетей Очередь на пункте пропуска с Польшей

"Варшава зарабатывала на торговле оружием с Киевом, отказывалась принимать у себя африканцев, объясняя это тем, что у нее уже есть украинцы. Но сейчас денег стали выделять меньше, чем, например, в 2023-м, и поляки вдруг вспомнили, что Киев героизирует Бандеру и вообще беженцы себя как-то неправильно ведут. Когда ЕС полностью утратит интерес к Украине, наступит очередной этап эскалации — уже польско-украинского конфликта", — считает Дудчак.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов уверен, что одна из главных причин всплеска насилия по отношению к украинским беженцам — разногласия между Варшавой и Киевом в подходе к вопросу сохранения исторической памяти.

© Фото : пресс-служба Владимира Зеленского Польский орден Белого орла, которым был награжден Зеленский © Фото : пресс-служба Владимира Зеленского Польский орден Белого орла, которым был награжден Зеленский

"Навроцкий, который ранее возглавлял Институт национальной памяти, не смог пройти мимо героизации Бандеры на Украине. Польские националисты, включая радикалов, сразу поддержали его. Нападения на украинских беженцев стали одним из следствий этого противостояния. К тому же конфликт вокруг оценки личности Бандеры совпал с нарастающей усталостью поляков от наплыва украинцев и продолжающегося российско-украинского конфликта. Так что остановить насилие довольно сложно. Для этого, в частности, потребуется, чтобы президент Польши пересмотрел свою позицию, но это будет иметь для него политические последствия", — рассуждает Денисов.