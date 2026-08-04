Федорищев поручил разработать поддержку МСП после атаки на Wildberries

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил разработать механизмы поддержки пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства при атаке на Wildberries в Самаре, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вопросы поддержки предпринимателей Самарской области, пострадавших в результате атак ВСУ на логистическую инфраструктуру Wildberries, обсудили на оперативном совещании в правительстве региона во вторник.

Губернатор напомнил о поручениях, которые он давал в первые часы работы оперативного штаба. Министерству труда совместно с министерством промышленности и торговли области необходимо обеспечить адресное предложение занятости.

"Многие люди находятся в растерянности, им необходимо персональное сопровождение по трудоустройству. Логистический центр мы открыли не так давно. Многие переехали работать из разных регионов. Несмотря на это все должны быть обеспечены предложениями по трудоустройству", – подчеркнул он.

Министерству экономического развития совместно с УФНС России по Самарской области, Уполномоченным по защите прав предпринимателей, Торгово-промышленной палатой и предпринимательскими организациями было поручено до 10 августа сформировать реестр субъектов МСП – налоговых резидентов Самарской области, чьи товары утрачены или заблокированы на объекте с тем, чтобы адресно им помогать.

Кроме того, областному Минэкономразвитию было поручено совместно с Региональным центром развития предпринимательства до 14 августа представить механизм льготного заемного финансирования на пополнение оборотных средств для пострадавших субъектов МСП.

"Финансовые и бюджетные вопросы мы с вами хорошо знаем и чувствуем. Но в этой ситуации мы обязаны помогать, потому что малый бизнес и индивидуальные предприниматели – это основа нашего стабильного экономического роста, это трудоустройство большого количества людей", – акцентировал глава региона.

Эту работу будет контролировать министр финансов региона Ольга Собещанская. Также ей поручено отработать предложения по реструктуризации действующих обязательств пострадавших заемщиков с банками.

Федорищев давал отдельное поручение министерству промышленности и торговли совместно с руководством маркетплейсов подготовить предложения по поддержке логистических коридоров, а также заранее проработать сценарии действий на случай выбытия инфраструктуры.

Руководитель регионального Минпромторга Денис Гурков доложил, что эта работа выполнена. Было проведено совещание с руководителями всех распределительных центров, работающих на территории региона.

"Прошу вас находиться в постоянном контакте с организациями. Логистика товаров и грузов – комплексная задача, касается не только Самарской области, но и других субъектов страны. С соседними регионами эту задачу вместе отрабатывайте", – отметил губернатор.