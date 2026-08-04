Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленный украинский военнослужащий выдал координаты расчета женщин-операторов FPV-дронов ВСУ.
- После получения данных по цели нанесли массированный артиллерийский удар.
БЕЛГОРОД, 4 авг — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий, представившийся обычным поваром, выдал координаты расчета женщин-операторов FPV-дронов ВСУ, рассказал РИА Новости замкомандира одного из российских подразделений с позывным Режиссер.
По его словам, мотострелковый батальон выполнял активные наступательные действия на территории Харьковской области.
"В последнюю задачу нам удалось взять трех человек в плен. Один из противников представился обычным поваром. Как оказалось, он владел важной для нас информацией", — сказал собеседник агентства.
Пленный выдал точные координаты FPV-расчета, состоящего из женщин-операторов БПЛА.
После этого по цели нанесли массированный артиллерийский удар.
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