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Дроны "Севера" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.08.2026
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08:08 04.08.2026
Дроны "Севера" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области

БПЛА "Севера" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Сумской области.
  • Цель была обнаружена в разрушенном частном доме, который использовался бойцами ВСУ как пункт временной дислокации.
  • Специалисты войск беспилотных систем группировки «Север» продолжают выслеживать и уничтожать различные БПЛА, скопления живой силы и боевую технику подразделений ВСУ.
КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Расчет FPV-дронов на оптоволоконном управлении группировки войск "Север" уничтожил пункт временной дислокации и находящийся в нем личный состав ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным Платон.
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"В ходе воздушной разведки был обнаружен разрушенный частный дом, используемый бойцами ВСУ как пункт временной дислокации", - сообщил агентству командир расчета БПЛА "Севера" с позывным Платон.
Он уточнил, что для уничтожения цели были направлены FPV-дроны с осколочно-фугасной частью.
"ПВД (пункт временной дислокации - ред.) и находившийся в нем личный состав были уничтожены", - добавил боец.
Он отметил, что специалисты войск беспилотных систем в составе группировки войск "Север" в Сумской области продолжают выслеживать и уничтожать различные разведывательные и ударные БПЛА, скопления живой силы, а также боевую технику подразделений ВСУ.
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