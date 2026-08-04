В Перми ликвидировали открытое горение на производственном объекте

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Открытое горение на производственном объекте в Перми ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Пожар возник на производственном объекте в Перми ранее во вторник, загорелась емкость с дизельным топливом. Позже его локализовали на площади 600 квадратных метров.