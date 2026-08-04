Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на производственном объекте в Перми

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на производственном объекте в Перми

В Перми локализовали пожар на производственном объекте

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожар на производственном объекте в Перми локализован на площади 600 квадратных метров.

Огнеборцы МЧС России предотвратили угрозу распространения пожара на соседние здания.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар на производственном объекте в Перми локализован на площади 600 квадратных метров, угроза распространения на соседние здания предотвращена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в Перми локализован на площади 600 квадратных метров. Огнеборцы МЧС России предотвратили угрозу распространения пожара на соседние производственные и административные здания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС отметили, что на месте работают 94 человека и 25 единиц техники.