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В Перми локализовали пожар на производственном объекте - РИА Новости, 04.08.2026
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19:52 04.08.2026 (обновлено: 19:58 04.08.2026)
В Перми локализовали пожар на производственном объекте

В Перми пожар на производственном объекте локализовали на 600 квадратах

© МЧС Пермского края/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар на производственном объекте в Перми
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на производственном объекте в Перми - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© МЧС Пермского края/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на производственном объекте в Перми
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на производственном объекте в Перми локализован на площади 600 квадратных метров.
  • Огнеборцы МЧС России предотвратили угрозу распространения пожара на соседние здания.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар на производственном объекте в Перми локализован на площади 600 квадратных метров, угроза распространения на соседние здания предотвращена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Перми локализован на площади 600 квадратных метров. Огнеборцы МЧС России предотвратили угрозу распространения пожара на соседние производственные и административные здания", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС отметили, что на месте работают 94 человека и 25 единиц техники.
Пожар возник на производственном объекте в Перми ранее во вторник, загорелась емкость с дизельным топливом.
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ПроисшествияПермьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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