Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, как часто можно выходить на перекур на работе - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 04.08.2026
Юрист рассказал, как часто можно выходить на перекур на работе

Юрист Южалин: перекуры регулируются внутренним трудовым распорядком организации

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКурительная комната
Курительная комната - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Курительная комната. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трудовой кодекс РФ не устанавливает специальных норм для перекуров — ни по количеству, ни по длительности.
  • Перекуры регулируются внутренним трудовым распорядком организации и могут быть только в периоды, определенные работодателем как время отдыха.
  • Выход на перекур в рабочее время, не отнесенное к перерывам, может быть квалифицирован как нарушение трудовой дисциплины.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Длительность и частота перекуров находится полностью в компетенции работодателя, поскольку трудовое законодательство России этот вопрос не регулирует, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Трудовой кодекс РФ не устанавливает специальных норм для "перекуров" - ни по количеству, ни по длительности. Этот вопрос полностью отнесен к компетенции работодателя и регулируется внутренним трудовым распорядком организации. Фактически работник может выходить на перекур исключительно в периоды, которые работодатель определил как время отдыха", - поясняет юрист.
Люди в офисе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Юрист рассказал, сокращает ли рабочий день отсутствие перерыва на обед
2 июля, 03:04
Основной из них - перерыв для отдыха и питания (обед), который предоставляется всем сотрудникам при продолжительности рабочего дня более четырех часов. Его длительность по закону составляет от 30 минут до 2 часов.
Дополнительные короткие перерывы (например, технические или для проветривания) работодатель вправе вводить по своему усмотрению, но не обязан.
Таким образом, работник имеет право использовать предоставленный перерыв по своему усмотрению, в том числе для курения - разумеется, в специально отведенных местах.
"Выход на перекур в рабочее время, не отнесенное к перерывам, может быть квалифицирован как нарушение трудовой дисциплины с применением дисциплинарных взысканий", - обращает внимание юрист.
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Юрист объяснил, кому можно раньше уходить с работы
27 июля, 02:10
 
ОбществоРоссияАлександр ЮжалинSuperJob
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала