Юрист рассказал, как часто можно выходить на перекур на работе

Краткий пересказ от РИА ИИ Трудовой кодекс РФ не устанавливает специальных норм для перекуров — ни по количеству, ни по длительности.

Перекуры регулируются внутренним трудовым распорядком организации и могут быть только в периоды, определенные работодателем как время отдыха.

Выход на перекур в рабочее время, не отнесенное к перерывам, может быть квалифицирован как нарушение трудовой дисциплины.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Длительность и частота перекуров находится полностью в компетенции работодателя, поскольку трудовое законодательство России этот вопрос не регулирует, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

"Трудовой кодекс РФ не устанавливает специальных норм для "перекуров" - ни по количеству, ни по длительности. Этот вопрос полностью отнесен к компетенции работодателя и регулируется внутренним трудовым распорядком организации. Фактически работник может выходить на перекур исключительно в периоды, которые работодатель определил как время отдыха", - поясняет юрист.

Основной из них - перерыв для отдыха и питания (обед), который предоставляется всем сотрудникам при продолжительности рабочего дня более четырех часов. Его длительность по закону составляет от 30 минут до 2 часов.

Дополнительные короткие перерывы (например, технические или для проветривания) работодатель вправе вводить по своему усмотрению, но не обязан.

Таким образом, работник имеет право использовать предоставленный перерыв по своему усмотрению, в том числе для курения - разумеется, в специально отведенных местах.