Пентагон заявил о проблемах с производством двигателей для истребителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Военно-воздушные силы США недовольны темпами производства и качеством двигателей для истребительной авиации и ищут альтернативы.

ВВС США планируют запустить многолетнюю закупку двигателей, им потребуется более 180 двигателей в год к 2034 финансовому году.

Среди требований к потенциальным новым поставщикам на первом месте — предоставление больше возможностей при меньшей стоимости.

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы США недовольны темпами производства двигателей для истребительной авиации и их качеством и приступили к изучению рынка в поиске альтернатив, следует из документа Пентагона, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Имеющаяся индустриальная база продемонстрировала существенные сложности, в том числе задержки производства, проблемы с контролем качества и критический моральный износ в части основных комплектующих для двигателей", - говорится в преамбуле документа.

При этом ВВС США планируют запустить многолетнюю закупку двигателей для своего флота истребителей, в пике им потребуется более 180 двигателей в год к 2034 финансовому году.

"Правительство будет стремиться к стратегической конкуренции, которая потребует от промышленности модернизировать производство и гарантировать устойчивость цепи поставок. Этот подход предполагается применить и к поставкам двигателей, необходимых министерству войны", - говорится в документе.

В качестве примера там упоминаются истребит ели F-15E X и F-16 как для нужд самих США, так и для поставок за рубеж.

Среди требований к потенциальным новым поставщикам на первом месте стоит пункт "Больше возможностей при меньшей стоимости". Военные также ожидают, что и обслуживание изделий на протяжении их эксплуатации будет менее дорогим.

"Мы выберем партнера, который в состоянии масштабировать производство в ответ на растущие потребности, чтобы гарантировать стабильные и непрерывные поставки двигателей", - подчеркивается в документе.