Пентагон заявил о проблемах с производством двигателей для истребителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военно-воздушные силы США недовольны темпами производства и качеством двигателей для истребительной авиации и ищут альтернативы.
- ВВС США планируют запустить многолетнюю закупку двигателей, им потребуется более 180 двигателей в год к 2034 финансовому году.
- Среди требований к потенциальным новым поставщикам на первом месте — предоставление больше возможностей при меньшей стоимости.
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы США недовольны темпами производства двигателей для истребительной авиации и их качеством и приступили к изучению рынка в поиске альтернатив, следует из документа Пентагона, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Имеющаяся индустриальная база продемонстрировала существенные сложности, в том числе задержки производства, проблемы с контролем качества и критический моральный износ в части основных комплектующих для двигателей", - говорится в преамбуле документа.
При этом ВВС США планируют запустить многолетнюю закупку двигателей для своего флота истребителей, в пике им потребуется более 180 двигателей в год к 2034 финансовому году.
"Правительство будет стремиться к стратегической конкуренции, которая потребует от промышленности модернизировать производство и гарантировать устойчивость цепи поставок. Этот подход предполагается применить и к поставкам двигателей, необходимых министерству войны", - говорится в документе.
Среди требований к потенциальным новым поставщикам на первом месте стоит пункт "Больше возможностей при меньшей стоимости". Военные также ожидают, что и обслуживание изделий на протяжении их эксплуатации будет менее дорогим.
"Мы выберем партнера, который в состоянии масштабировать производство в ответ на растущие потребности, чтобы гарантировать стабильные и непрерывные поставки двигателей", - подчеркивается в документе.
Там отмечается, что пока это просто сбор данных для оценки возможностей рынка. Сбор информации планируется завершить 28 августа.