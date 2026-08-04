Вода начала уходить с затопленных после ливней участков в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ Число затопленных после ливней участков в Приморье сократилось до 126.

Без электроснабжения остаются семь частных домов в селе Ясная Поляна Анучинского округа.

Нарушено транспортное сообщение в семи округах, зафиксированы размывы мостов и переливы на дорогах.

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Число затопленных после ливней участков в Приморье сократилось до 126, сообщает Число затопленных после ливней участков в Приморье сократилось до 126, сообщает региональное ГУМЧС РФ

По информации главка на понедельник, в результате сильных ливней было затоплено 16 жилых домов в Спасске-Дальнем и 182 приусадебных участков в четырех муниципалитетах края, нарушено транспортного сообщения в семи округах.

"Наблюдаются затопления 126 приусадебных участков в Анучинском, Яковлевском и Чугуевском округах, а также в муниципальном округе Спасск-Дальний", - говорится в сообщении.

Без электроснабжения остаются семь частных домов в селе Ясная Поляна Анучинского округа. Зафиксировано шесть переливов на дорогах в Хасанском, Черниговском, Чугуевском и Яковлевском округах. Там отрезанных населенных пунктов нет.

"В Чугуевском округе произошел размыв моста через реку Уссури, в результате чего нарушено транспортное сообщение с селом Полыниха, также произошел размыв деревянного моста через реку Извилинка, в результате чего нарушено транспортное сообщение с селом Березовка", - отмечают в главке.