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Вода начала уходить с затопленных после ливней участков в Приморье - РИА Новости, 04.08.2026
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05:39 04.08.2026
Вода начала уходить с затопленных после ливней участков в Приморье

Число затопленных после ливней участков в Приморье сократилось до 126

© Фото : пресс-служба губернатора ПриморьяПодтопленный поселок в Приморье
Подтопленный поселок в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Приморья
Подтопленный поселок в Приморье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число затопленных после ливней участков в Приморье сократилось до 126.
  • Без электроснабжения остаются семь частных домов в селе Ясная Поляна Анучинского округа.
  • Нарушено транспортное сообщение в семи округах, зафиксированы размывы мостов и переливы на дорогах.
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Число затопленных после ливней участков в Приморье сократилось до 126, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
По информации главка на понедельник, в результате сильных ливней было затоплено 16 жилых домов в Спасске-Дальнем и 182 приусадебных участков в четырех муниципалитетах края, нарушено транспортного сообщения в семи округах.
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"Наблюдаются затопления 126 приусадебных участков в Анучинском, Яковлевском и Чугуевском округах, а также в муниципальном округе Спасск-Дальний", - говорится в сообщении.
Без электроснабжения остаются семь частных домов в селе Ясная Поляна Анучинского округа. Зафиксировано шесть переливов на дорогах в Хасанском, Черниговском, Чугуевском и Яковлевском округах. Там отрезанных населенных пунктов нет.
"В Чугуевском округе произошел размыв моста через реку Уссури, в результате чего нарушено транспортное сообщение с селом Полыниха, также произошел размыв деревянного моста через реку Извилинка, в результате чего нарушено транспортное сообщение с селом Березовка", - отмечают в главке.
В Партизанском округе ранее из-за обрушения моста было нарушено транспортное сообщение с поселком Слинкино, но есть альтернативный проезд через село Медвежий Кут. В Шкотовском округе ранее размыло временный мост к селу Новороссия, есть альтернативный проезд через село Новая Москва.
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