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У России есть большой опыт в сотрудничестве в судостроении, заявил Патрушев - РИА Новости, 04.08.2026
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09:12 04.08.2026
У России есть большой опыт в сотрудничестве в судостроении, заявил Патрушев

Патрушев: РФ может сотрудничать с Бразилией по развитию судостроения

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия имеет большой опыт по всем аспектам развития современного судостроения, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
  • У России и Бразилии есть хороший потенциал для сотрудничества в сфере судостроения, особенно в развитии нефтегазового сектора Бразилии.
  • Среди перспективных направлений сотрудничества Патрушев назвал строительство судов крупного водоизмещения, развитие судостроительных и судоремонтных мощностей, налаживание строительства рыболовного флота и локализацию строительства гражданских судов.
БРАЗИЛИА, 4 авг - РИА Новости. Россия имеет большой опыт по всем аспектам развития современного судостроения, в этой сфере у Москвы и Бразилии есть хороший потенциал для сотрудничества, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на встрече с исполняющим обязанности министра развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии Родригу Зербони Лоурейру.
России накоплен немалый опыт по всем аспектам развития современного судостроения. Здесь у нас может быть целый ряд точек соприкосновения", - обратил внимание Патрушев.
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В качестве примера помощник президента указал, что Бразилиа усиленно стимулирует инвестиции в развитие национальной судостроительной инфраструктуры, а также мощностей для выпуска нефтедобывающего и нефтесервисного оборудования.
"Развитие нефтегазового сектора, в особенности на шельфе Бразилии, требует расширения флота, нефтегазовых платформ. По всем этим направлениям у Бразилии и России имеется хороший потенциал для сотрудничества", - подчеркнул Патрушев.
Среди наиболее перспективных направлений российско-бразильского сотрудничества в судостроении Патрушев назвал строительство судов крупного водоизмещения для импорта зерна, развитие судостроительных и судоремонтных мощностей для маломерного флота, налаживание строительства современного рыболовного флота, а также локализацию строительства гражданских судов. Эти инициативы можно реализовывать по линии Объединенной судостроительной корпорации, резюмировал он.
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