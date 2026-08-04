У России есть большой опыт в сотрудничестве в судостроении, заявил Патрушев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия имеет большой опыт по всем аспектам развития современного судостроения, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
- У России и Бразилии есть хороший потенциал для сотрудничества в сфере судостроения, особенно в развитии нефтегазового сектора Бразилии.
- Среди перспективных направлений сотрудничества Патрушев назвал строительство судов крупного водоизмещения, развитие судостроительных и судоремонтных мощностей, налаживание строительства рыболовного флота и локализацию строительства гражданских судов.
БРАЗИЛИА, 4 авг - РИА Новости. Россия имеет большой опыт по всем аспектам развития современного судостроения, в этой сфере у Москвы и Бразилии есть хороший потенциал для сотрудничества, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на встрече с исполняющим обязанности министра развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии Родригу Зербони Лоурейру.
В качестве примера помощник президента указал, что Бразилиа усиленно стимулирует инвестиции в развитие национальной судостроительной инфраструктуры, а также мощностей для выпуска нефтедобывающего и нефтесервисного оборудования.
"Развитие нефтегазового сектора, в особенности на шельфе Бразилии, требует расширения флота, нефтегазовых платформ. По всем этим направлениям у Бразилии и России имеется хороший потенциал для сотрудничества", - подчеркнул Патрушев.
Среди наиболее перспективных направлений российско-бразильского сотрудничества в судостроении Патрушев назвал строительство судов крупного водоизмещения для импорта зерна, развитие судостроительных и судоремонтных мощностей для маломерного флота, налаживание строительства современного рыболовного флота, а также локализацию строительства гражданских судов. Эти инициативы можно реализовывать по линии Объединенной судостроительной корпорации, резюмировал он.
Патрушев оценил возможности российских судостроителей
28 июля, 11:36