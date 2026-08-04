Патрушев рассказал о развитии морской логистики между Россией и Бразилией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Морская логистика между Россией и Бразилией развивается, растет товарооборот, расширяется номенклатура перевозимых товаров.
- Портовые администрации постепенно развивают контакты.
- Соглашение о морском судоходстве, заключенное в советский период, остается правовым фундаментом для современного партнерства России и Бразилии.
БРАЗИЛИА, 4 авг - РИА Новости. Морская логистика между Россией и Бразилией развивается, товарооборот между странами растет, расширяется номенклатура перевозимых товаров, указал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев по итогам переговоров в министерстве портов и аэропортов Бразилии.
"Двусторонняя морская логистика постепенно развивается. Растет товарооборот между нашими странами, расширяется номенклатура перевозимых товаров, открываются новые контейнерные сервисы, портовые администрации постепенно развивают контакты", - подчеркнул Патрушев.
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Помощник президента отметил, что взаимодействие России и Бразилии в морской сфере берет начало еще в советский период, когда было заключено соглашение о морском судоходстве, закрепившее принцип наибольшего благоприятствования для судов обеих стран в портах друг друга.
"Это соглашение действует и сегодня, оставаясь правовым фундаментом, на котором строится современное партнерство. Кстати, показательно, что это одно из наиболее старых наших с вами двусторонних соглашений", - резюмировал он.