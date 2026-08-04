Патрушев рассказал о развитии морской логистики между Россией и Бразилией

БРАЗИЛИА, 4 авг - РИА Новости. Морская логистика между Россией и Бразилией развивается, товарооборот между странами растет, расширяется номенклатура перевозимых товаров, указал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев по итогам переговоров в министерстве портов и аэропортов Бразилии.

"Это соглашение действует и сегодня, оставаясь правовым фундаментом, на котором строится современное партнерство. Кстати, показательно, что это одно из наиболее старых наших с вами двусторонних соглашений", - резюмировал он.