Краткий пересказ от РИА ИИ Николай Патрушев провел переговоры с командующим ВМС Бразилии Маркосом Сампайо Олсеном по взаимодействию в военно-морской сфере.

Также помощник президента России провел переговоры в министерстве портов и аэропортов Бразилии по перспективам взаимодействия логистических компаний и проблемам повышения эффективности судоходства.

БРАЗИЛИА, 4 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в первый день рабочего визита в Бразилию провел переговоры по взаимодействию в военно-морской сфере и обеспечению безопасности в Мировом океане.

Патрушев в Бразилиа встретился с командующим ВМС Бразилии Маркосом Сампайо Олсеном и обсудил вопросы взаимодействия по линии Военно-морского флота России и Военно-морских сил Бразилии.

Кроме того, Патрушев обсудил ситуацию в Мировом океане, вопросы обеспечения международной безопасности и некоторые проекты взаимодействия в области морской научной деятельности со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом и сопредседателем межправительственной российско-бразильской комиссии Марией Лаурой да Роша.

Также помощник президента провел переговоры в министерстве портов и аэропортов Бразилии по перспективам взаимодействия по линии логистических компаний, а также проблемам повышения эффективности судоходства.