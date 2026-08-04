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Патрушев провел переговоры с командующим ВМС Бразилии - РИА Новости, 04.08.2026
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09:00 04.08.2026
Патрушев провел переговоры с командующим ВМС Бразилии

Патрушев провел переговоры в Бразилии по взаимодействию в военно-морской сфере

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Патрушев провел переговоры с командующим ВМС Бразилии Маркосом Сампайо Олсеном по взаимодействию в военно-морской сфере.
  • Также помощник президента России провел переговоры в министерстве портов и аэропортов Бразилии по перспективам взаимодействия логистических компаний и проблемам повышения эффективности судоходства.
БРАЗИЛИА, 4 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в первый день рабочего визита в Бразилию провел переговоры по взаимодействию в военно-морской сфере и обеспечению безопасности в Мировом океане.
Патрушев в Бразилиа встретился с командующим ВМС Бразилии Маркосом Сампайо Олсеном и обсудил вопросы взаимодействия по линии Военно-морского флота России и Военно-морских сил Бразилии.
Кроме того, Патрушев обсудил ситуацию в Мировом океане, вопросы обеспечения международной безопасности и некоторые проекты взаимодействия в области морской научной деятельности со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом и сопредседателем межправительственной российско-бразильской комиссии Марией Лаурой да Роша.
Также помощник президента провел переговоры в министерстве портов и аэропортов Бразилии по перспективам взаимодействия по линии логистических компаний, а также проблемам повышения эффективности судоходства.
В завершение первого дня рабочего визита в Бразилиа Патрушев встретился с исполняющим обязанности министерства развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии Родригу Зербони Лорейру и обсудил с ним двустороннее сотрудничество в сфере судостроения и в области рыбного хозяйства.
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