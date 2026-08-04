Трифонова и Кузина вышли в финал в прыжках в воду с трамплина на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянки Надежда Трифонова и Елизавета Кузина отобрались в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы.
- Трифонова заняла второе место в квалификации с результатом 303,70 балла, Кузина — шестое место с 282,45 баллами.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россиянки Надежда Трифонова и Елизавета Кузина отобрались в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Трифонова стала второй в квалификации, набрав 303,70 балла, Кузина заняла шестое место с 282,45 баллами. Всего в финальной части выступят 12 спортсменок.
Финал пройдет позднее во вторник, начало - 22:15 мск.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.