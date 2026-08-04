Трифонова и Кузина вышли в финал в прыжках в воду с трамплина на ЧЕ

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россиянки Надежда Трифонова и Елизавета Кузина отобрались в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.