В Арзамасе закрыли частный дом престарелых по решению суда

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Нижегородской области выявила нарушения в частном пансионате "Уютный дом" в Арзамасе.

Установлено, что учреждение не соответствовало требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности.

Суд удовлетворил требование прокурора о прекращении деятельности пансионата.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Пансионат для пожилых людей и инвалидов "Уютный дом" в Арзамасе закроют по решению суда после выявленных нарушений, сообщила прокуратура Нижегородской области.

Ранее в прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что проводят проверку частного пансионата "Уютный дом", где, по предварительным данным, выявлены случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми, что могло привести к смерти одной из женщин после госпитализации.

"Арзамасская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в деятельности частного пансионата для пожилых людей и инвалидов. Установлено, что учреждение не соответствовало требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности, что представляло опасность для жизни и здоровья проживающих в нем людей", - говорится в сообщении

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении осуществления деятельности по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами до устранения выявленных нарушений.

« "Решением суда требования прокурора удовлетворены. По иску Арзамасского городского прокурора прекращена деятельность частного дома престарелых, функционирующего с нарушением требований федерального законодательства", - подчеркивается в сообщении.