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В Арзамасе закрыли частный дом престарелых по решению суда - РИА Новости, 04.08.2026
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17:27 04.08.2026
В Арзамасе закрыли частный дом престарелых по решению суда

В Арзамасе закрыли пансионат "Уютный дом" по решению суда из-за нарушений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Нижегородской области выявила нарушения в частном пансионате "Уютный дом" в Арзамасе.
  • Установлено, что учреждение не соответствовало требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности.
  • Суд удовлетворил требование прокурора о прекращении деятельности пансионата.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Пансионат для пожилых людей и инвалидов "Уютный дом" в Арзамасе закроют по решению суда после выявленных нарушений, сообщила прокуратура Нижегородской области.
Ранее в прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что проводят проверку частного пансионата "Уютный дом", где, по предварительным данным, выявлены случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми, что могло привести к смерти одной из женщин после госпитализации.
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"Арзамасская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в деятельности частного пансионата для пожилых людей и инвалидов. Установлено, что учреждение не соответствовало требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности, что представляло опасность для жизни и здоровья проживающих в нем людей", - говорится в сообщении.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении осуществления деятельности по уходу за пожилыми гражданами и инвалидами до устранения выявленных нарушений.
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"Решением суда требования прокурора удовлетворены. По иску Арзамасского городского прокурора прекращена деятельность частного дома престарелых, функционирующего с нарушением требований федерального законодательства", - подчеркивается в сообщении.
Ранее следственное управление СК РФ по Нижегородской области сообщало, что по результатам проверки в пансионате для пожилых и людей с ограниченными возможностями было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, (часть 1 статьи 238 УК РФ).
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