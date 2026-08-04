Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала, сколько в избирательных комиссиях штатных сотрудников - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 04.08.2026
Памфилова рассказала, сколько в избирательных комиссиях штатных сотрудников

Памфилова: менее 1% членов избиркомов в РФ получают зарплату внутри системы

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что менее 1% членов избирательных комиссий в России получают штатную зарплату внутри системы.
  • Менее 6% членов комиссий направлены структурами, связанными с исполнительной властью, не менее половины состава формируются из представителей всех политических партий, а остальные — это представители гражданского общества: : бизнеса, науки, медицины, пенсионеры, рабочие, домохозяйки, студенты.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Менее 1% членов избирательных комиссий в России получают штатную зарплату внутри системы, что опровергает стереотип о ее бюрократизированности, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.
"А что такое наша избирательная система? Это уникальный общественно-государственный институт, не только не входящий ни в исполнительную, ни в законодательную власть, но и не имеющей административно-командной вертикали... Вы знаете, сколько человек у нас получают зарплату внутри избирательной системы на штатной основе? У нас самая дебюрократизированная система! Примерно из 900 000 человек, из которых она состоит, получают зарплату внутри системы менее 1%", - сказала Памфилова газете "Ведомости".
Председатель ЦИК Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Россия не ищет поводов отменить выборы, заявила Памфилова
29 июля, 12:09
По словам главы ЦИК, менее 6% членов комиссий направлены структурами, связанными с исполнительной властью. При этом не менее половины состава формируется из представителей всех политических партий, а остальные - это представители гражданского общества: бизнеса, науки, медицины, пенсионеры, рабочие, домохозяйки, студенты, отметила Памфилова.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Основатель АФК Система Владимир Евтушенков и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на презентации безэкипажного катера для доставки документов на выборах в Госдуму РФ. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Памфилова рассказала о перспективах использования БПЛА на выборах
30 июля, 10:59
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала