Памфилова рассказала, сколько в избирательных комиссиях штатных сотрудников

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Менее 1% членов избирательных комиссий в России получают штатную зарплату внутри системы, что опровергает стереотип о ее бюрократизированности, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, менее 6% членов комиссий направлены структурами, связанными с исполнительной властью. При этом не менее половины состава формируется из представителей всех политических партий, а остальные - это представители гражданского общества: бизнеса, науки, медицины, пенсионеры, рабочие, домохозяйки, студенты, отметила Памфилова.