Памфилова рассказала, сколько в избирательных комиссиях штатных сотрудников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что менее 1% членов избирательных комиссий в России получают штатную зарплату внутри системы.
- Менее 6% членов комиссий направлены структурами, связанными с исполнительной властью, не менее половины состава формируются из представителей всех политических партий, а остальные — это представители гражданского общества: : бизнеса, науки, медицины, пенсионеры, рабочие, домохозяйки, студенты.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Менее 1% членов избирательных комиссий в России получают штатную зарплату внутри системы, что опровергает стереотип о ее бюрократизированности, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.
"А что такое наша избирательная система? Это уникальный общественно-государственный институт, не только не входящий ни в исполнительную, ни в законодательную власть, но и не имеющей административно-командной вертикали... Вы знаете, сколько человек у нас получают зарплату внутри избирательной системы на штатной основе? У нас самая дебюрократизированная система! Примерно из 900 000 человек, из которых она состоит, получают зарплату внутри системы менее 1%", - сказала Памфилова газете "Ведомости".
По словам главы ЦИК, менее 6% членов комиссий направлены структурами, связанными с исполнительной властью. При этом не менее половины состава формируется из представителей всех политических партий, а остальные - это представители гражданского общества: бизнеса, науки, медицины, пенсионеры, рабочие, домохозяйки, студенты, отметила Памфилова.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.